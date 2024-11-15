Найдена причина веры в паранормальные явления

Ученые под руководством Кеннета Дринквотера из Городского университета Манчестера в Великобритании выяснили причины веры людей в паранормальные явления. Выводы обнародовал журнал PLOS ONE.

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Подобные исследования уже проводились ранее. Но большая их часть опирается на опросник, известный как Пересмотренная шкала веры в паранормальные явления, который не отвечает строгим требованиям статистической достоверности.

Переработанная редакция этого опросника — шкала Раша — делит паранормальные верования на две категории: традиционные — религиозные, а также колдовство и суеверия, и принадлежащие к философии новой эры — то есть парапсихология, ясновидение, экстрасенсорика и т. п. Вооружившись новой версией анкеты, Дринквотер и его коллеги опросили 3084 человека.

Анализ ответов показал, что люди, склонные к традиционным паранормальным верованиям, как правило, демонстрировали повышенный стресс и сниженную способность справляться с ним. У приверженцев новомодных видов сверхъестественного такая корелляция не выявлена.

Эти результаты соответствуют выводам предыдущих исследований о том, что вера в паранормальное обусловлена тревогой из-за невозможности контролировать внешние факторы, а опора на суеверия дает иллюзию контроля.

Новое исследование носит ознакомительный характер и не устанавливает какую-либо причинно-следственную связь, подчеркнули его авторы. Они намерены продолжить свои изыскания, потому что паранормальные верования порождают такие неблагоприятные социальные явления, как популяризация альтернативной медицины, антивакцинации и теорий заговора.