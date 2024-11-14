Психолог назвала «нормальную» разницу в возрасте между партнерами

Эрстея Дейс заявила НСН, что разница в 20 лет – это критично, три-восемь лет – это самый лучший вариант.

Нормальной разницей в возрасте между партнерами можно считать три-восемь лет, разница в 12 лет также допустима, а ближе к 20 – это уже критично, заявила психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.

«У нас есть три этапа в отношениях. На первом этапе мужчина и женщина в юношеском возрасте познают, что такое вообще любовь, идет познание друг друга. Второй этап – это зачатие, деторождение, воспитание ребенка. И третий этап – это когда уже позиция взаимодействия двух цивилизаций выходит на тот уровень, когда хочется осмысленность, осознанность, когда интересно друг с другом», - отметила она.

По ее словам, в большинстве пар есть разница в возрасте, но разница в 20 лет считается критической.

«По данным американских исследователей, 75% пар – это все-таки пары с разницей в возрасте. Мне кажется, разница в 20 лет – это критично, три-восемь лет – это норма, даже 12 лет – это норма. Если разница близится к 20 годам, то там очевидно, что проявляется материнский инстинкт и забота отца, такие модели поведения», - заключила она.

За последние пять лет число пар, где мужчины намного младше, выросло в два-три раза, заявила ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.