Стало известно, в каких городах России больше всего любят хорроры

Чаще других читают произведения в стиле хоррор в таких городах, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ставрополь. Это показало исследование «Литнет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

© Газета.Ru

В десятку также вошли Краснодар, Хабаровск, Саратов, Рязань и Воронеж.

Однако истинные поклонники жанра, которые больше других читают пугающие истории, живут скорее не в миллионниках, а в городах поменьше0, в таких регионах, как Дальний Восток, Поволжье и Центральная Россия. Так, в топ-10 лидеров по увлеченному чтению среди городов вошли: Орел, Биробиджан, Сергиев Посад, Тамбов, Пенза, Ижевск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Нижний Новгород и Москва.

Относительно того, где создаются эти истории (география авторов в стиле хоррор), в топе оказались: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Владивосток, Казань, Волгоград и Тула.

Интересно, что 43% авторов полностью посвящают свое творчество жанру ужасов, словно притягиваемые магнетической силой темной стороны литературы. 57% экспериментируют с разными жанрами, но неизменно возвращаются к мистике, чтобы вновь и вновь открывать перед читателями завесу неизведанного. Авторы хорроров в основном пишут в жанре фантастики, фэнтези и детектива. 35% авторов хорроров принадлежат к поколению Х (им 40–50 лет). Любопытно, что среди авторов ужастиков представителей поколения зумеров (18–25 лет) меньше 5%.

Хоррор не ограничивается одним направлением, и среди наиболее популярных поджанров сейчас выделяются: фолк-хоррор — сочетание народных легенд и мифов с современными сюжетами; космический хоррор — ужасы, связанные с неизведанными уголками космоса и таинственными цивилизациями; психологический хоррор — исследования темных уголков человеческой психики и страхов; технохоррор — ужасы, связанные с научными открытиями, технологиями и искусственным интеллектом.