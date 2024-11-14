В Швеции министр страдает бананофобией

Министр по вопросам равенства и трудовой жизни Швеции Паулина Брандберг страдает бананофобией. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Несколько лет назад Брандберг упомянула об этом состоянии в X. Ее фобия настолько сильна, что когда она идет на переговоры, принимаются специальные меры. Например, перед встречей со спикером парламента Андреасом Норленом по электронной почте было отправлено сообщение о том, что "в комнате не должно быть следов бананов".

При этом бананофобия не повлияла на работу правительства, заявил в интервью агентству TT премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Я с большим уважением отношусь к людям, имеющим разные фобии", - отметил он.

Брандберг в письме газете Expressen пояснила, что получает профессиональную помощь.