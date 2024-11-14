Перестал отвечать на звонки и слился: почему мужчины исчезают без следа

Однажды все было как в сказке: смс, звонки, встречи, феерический секс, а потом — тишина. Ваш принц на белом коне вдруг превратился в какое-то подобие подводной лодки, направляясь из пучины страсти прямиком в тишину, неизвестность и вообще полный игнор в вашу сторону. Почему так происходит? Давайте разбираться в причинах и искать спасательные жилеты вместе с психологом Маратом Вахитовым, он знает про устройство психики людей вот уже 15 лет.

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Страх перед обязательствами

Некоторые мужчины испытывают панический страх, когда дело доходит до серьезных отношений. Ответственность — это не для слабонервных! Возможно, перспектива более глубоких отношений заставляет эту нежную снежинку паниковать и выбирать путь ухода. Собственно, может, и хорошо, что он слился так быстро, а то ведь потом очень долго еще бы компостировал вам мозги со своей нерешительностью.

Не готов к отношениям

Возможно, он сам не понимает, чего хочет от жизни, и решил, что лучше всего будет временно «заморозить» общение.

«Иногда люди просто не уверены в своих чувствах и предпочитают отступить, чтобы разобраться в себе, не раня другого человека своими душевными терзаниями и метаниями», — говорит психолог.

Интерес угас

Суровая правда жизни: его интерес мог просто исчезнуть как дым. Бывает, что чувства улетучиваются быстрее, чем нам бы того хотелось. Часто это происходит неожиданно и без видимых на то причин — вы хорошая, он прекрасный, но мэтч не складывается. Проза жизни, ничего тут не поделать.

А он нашел другую

Да, не самая приятная причина, но вполне вероятная. Возможно, в его жизни появилась другая женщина, и он решил не делиться этими новостями — например, из соображений врожденного гуманизма. Такие перемены могут произойти внезапно и стать полной неожиданностью для вас.

Не торопите события

Дайте ему пространство и время.

«Если мужчина заинтересован, он вернется, но не стоит ждать его вечно. Иногда лучше отпустить ситуацию, чтобы увидеть, приведет ли это к каким-то изменениям», — утверждает психолог.

Обратитесь к друзьям за поддержкой

Не прокручивайте все в уме снова и снова и, главное, не пытайтесь как можно скорее найти ответ на извечное женское «мой милый, что тебе я сделала». Обсудите ситуацию с друзьями или близкими, это поможет вам посмотреть на проблему под другим углом и возможно, получить полезные советы.

Продолжайте жить своей жизнью

Не позволяйте чьему-то отсутствию остановить вас. Занимайтесь любимыми делами, встречайтесь с друзьями, путешествуйте. Жизнь — это не только романтические отношения, и ваше счастье не должно зависеть от кого-то другого. Если ваш мужчина вдруг решил погрузиться в анонимность, помните, что вы заслуживаете четкости и открытости. Пускай он плывет куда угодно, но ваш кораблик должен держать курс на счастье и уверенность в завтрашнем дне.