Секс в самолете: почему это превратилось в фетиш и чем может быть опасно

Треть россиян (31 процент) мечтают заняться сексом на борту самолета, свидетельствует опрос сервиса «Купибилет». При этом каждый десятый (12 процентов) отметил, что наблюдал половой акт во время рейса или знает пары, которые это практикуют. Любителей разврата в воздухе негласно причисляют к так называемому клубу Mile High Club. Что движет участниками этого сообщества, какие советы дают стюардессы таким пассажирам и чем чреваты любовные утехи на борту ― разбиралась «Лента.ру».

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Что такое Mile High Club ― «Клуб десятитысячников»

Клуб любителей секса на высоте Mile High Club появился в 1916 году. На заре авиации молодой американский летчик Лоуренс Берст Сперри изобрел устройство, которое позволяло удерживать самолет в горизонтальном положении без участия пилота. В 1914-м Сперри продемонстрировал его на конкурсе в Париже, встав на крыло биплана, который летел над Сеной сам по себе, и выиграл крупный денежный приз.

Прототип автопилота позволил сделать полеты более безопасными, а двумя годами позже Сперри осознал весь потенциал своего изобретения. Согласно легенде, летчик проводил урок пилотирования для некой Синтии Полк над побережьем Лонг-Айленда.

По какой-то причине в полете пара столкнула и отключила автопилот, самолет упал в залив, а Лоуренса и Синтию нашли в воде абсолютно голыми. И хотя Сперри утверждал, что одежду с них сорвало во время падения, он вошел в историю как первый человек, занявшийся сексом в самолете.

Сегодня у сообщества Mile High Club даже есть сайт. На нем развратные пассажиры делятся историями своих похождений ― портал хранит записи, датированные еще 1996 годом.

Согласно опросу Skyscanner, самыми активными участниками Mile High Club являются британцы. За ними следуют австралийцы, немцы, французы и бразильцы.

Есть и инструкция по вступлению в клуб: нужно купить билет на любой рейс, найти «симпатичного одинокого путешественника, который выглядит так, словно оставил все запреты дома», и предаться с ним «воздушным удовольствиям», когда самолет взлетит.

1609 метров (одна миля) — отметка, выше которой путешественники должны заняться сексом, чтобы стать членами Mile High Club.

В Mile High Club входят некоторые знаменитости — например, актриса Дрю Бэрримор, ее голливудский коллега Лиам Нисон и супермодель Тайра Бэнкс.

Пассажирам не удается заниматься сексом в самолете незаметно

Часто члены Mile High Club выбирают для любовных утех туалеты, как это сделал 23-летний Пирс Сойер во время полета на Ибицу. Молодой человек праздновал день рождения и уединился с незнакомкой. Пару застукали, но и тогда они не остановились, что дало попутчикам возможность снять их на видео, позже нашумевшее в сети. Позже Сойера пристыдила даже его мать.

Многие путешественники готовы заниматься сексом прямо на глазах у попутчиков. К примеру, молодые влюбленные Брэдли Смит и Антония Салливан предались ласкам, накрывшись пальто. Их видели мужчина на соседнем кресле и женщина с ребенком позади.

Опытный немецкий пилот Рейк Зеефельд рассказал, что экипаж всегда замечает непристойные действия пассажиров, как бы они ни пытались их скрыть. Об этом же говорила бывшая стюардесса Ева Бенетату:

«У нас есть патрули, которые каждые 15-30 минут обходят борт. Я несколько раз заставала кого-то в туалете».

Любителями секса в облаках движет чувство безнаказанности

По мнению американской стюардессы Кали Харлоу, люди хотят заниматься сексом в полете, потому что лайнер кажется им отдельным миром без правил. В такой обстановке пассажиры чувствуют, что любые выходки могут сойти им с рук.

Сами путешественники, которые воплотили эту фантазию, признались, что их подталкивало «праздничное настроение», — так свои развратные действия объяснил каждый третий (32 процента). Еще 27 процентов опрошенных заявили, что хотели «острых ощущений» от риска быть пойманными.

Избежать наказания за разврат не всегда удается

На одном рейсе россиянка стала ублажать своего партнера ртом прямо под пледом. Заметившая это стюардесса Анна подчеркнула, что происходившее было очевидно для всех присутствующих, однако пара отделалась всего лишь замечанием.

Пассажирам другого российского самолета повезло меньше. Летевшие в Приморье из Москвы мужчина и женщина познакомились в аэропорту, выпили и стали заниматься сексом в воздухе. Разнимать любовников пришлось силой, после чего обоим пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Секс в общественных местах также может грозить административным арестом на 15 суток, но если свидетелями полового акта станут дети, для виновных последует уголовное наказание по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Максимальный срок — три года.

Однако нескромные пассажиры, помимо проблем с законом, сталкиваются и с рисками для здоровья.

«Если вы не хотите подхватить что-нибудь неприятное, лучше не пытайтесь. Жидкость на полу туалета в самолете — вовсе не вода», — Кристина Галвидайт, стюардесса.

А опытные члены Mile High Club предупреждают тех, кто еще не реализовал свое желание, о проблеме элементарного комфорта, которая делает опыт не настолько захватывающим.