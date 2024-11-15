Как сказать партнеру, что вы хотите развестись

Каждая пара мечтает прожить вместе до конца своих дней, но не всегда этим планам суждено сбыться. Иногда супруги приходят к выводу, что их семейная жизнь больше не может продолжаться, и решают развестись. Но объявить второй половине о том, что вы решили с ним или с ней расстаться, непросто. «Вечерняя Москва» узнала у доктора психологических наук, автора книг и системного психотерапевта Юлии Хадарцевой, как лучше это сделать.

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Все равно остаетесь близкими

По ее словам, важно понимать, что если вы прожили с партнером определенный период жизни, были женаты и у вас к тому же есть дети, то этот человек, несмотря ни на какие обстоятельства, навсегда остается для вас близким.

Перед тем как объявлять супругу о разводе, задайте себе самый главный вопрос: действительно ли вы хотите развестись? Возможно, вам все же нужно обсудить и решить вместе накопившиеся вопросы и проблемы. Люди очень часто на эмоциях говорят партнеру о разводе, но на самом деле за этими словами кроется глубинное состояние нехватки поддержки, любви, психологической помощи. И зачастую слова о разводе — это крик мольбы о любви и поддержке, — сказала она.

Эксперт отметила, что перед тем как объявить о разводе, вы должны быть уверены, что навсегда хотите поставить точку в отношениях с этим человеком.

Если же вы действительно пришли к финальному решению о разводе, то важно это сделать, смотря человеку в глаза. Вы прожили с ним определенный период времени, как минимум будет неуважительно по отношению к нему начать этот разговор по телефону, в мессенджере, в каких-то переписках, — считает Хадарцева.

Разговор из понятия «я»

Также важно идти на этот разговор, исходя из понятия «я». То есть не обвиняя партнера, а строя фразы, опирающиеся на вас: «Я приняла такое решение», «Мне будет комфортнее», «Я выхожу в другую семью, реальность или жизнь», подчеркнула психолог.

Если вы начнете говорить из понятия «ты» и обвинять партнера, разговор не приведет ни к чему хорошему, — предупредила спикер.

По ее мнению, нужно быть готовыми к любой возможной реакции партнера:

Здесь, опять же, вернемся к первому пункту. Важно понимать, зачем вы говорите о разводе, потому что если внутри вы уже приняли этот развод, партнер это чувствует и начинает конструктивно обсуждать темы, касающиеся развода, такие как раздел имущества, время с детьми.

Не забывайте о поддержке

Даже если финальное решение принято, в любом случае будет непросто. Вас многое связывает, вы провели отрезок времени вместе. У вас есть с ним эмоциональная, психологическая, энергетическая и физическая связь, добавила собеседница «ВМ».

Ваша задача — помнить, что поддержка в данном случае нужна и вам, и вашему партнеру. Его реакция может быть абсолютно разной, и вам нужно быть готовым к любой из них. Если вы знаете, что ваш супруг может выйти из себя, то обеспечьте себе безопасность. Например, пригласите близких людей на время вашего разговора. Если предполагаете, что он будет переживать, возможно, будет хорошей идеей пригласить его друга для поддержки. Проживя с человеком долгое время, вы можете предположить, как он отреагирует на новость о разводе, — считает Хадарцева.

Психолог напомнила, что ваша задача — всегда помнить, что этот человек вам близкий и родной, и он останется таким навсегда. И если ему больно, ваша задача — обеспечить ему максимальные безопасность и комфорт.