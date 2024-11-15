Люди с диабетом пожаловались на отказы в приложениях для знакомств

Каждый десятый взрослый человек с хроническим заболеванием считает, что его болезнь стала причиной того, что его бросили, показал опрос выпускающей глюкометры для диабетиков компании Abbott FreeStyle Libre. О том, как связаны отказы в приложениях для знакомств и заболевания, рассказало издание Mirror.

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Компания опросила 500 человек, у которых есть хронические заболевания, и тысячу человек, у которых таких заболеваний нет. Результаты показали, что почти трое из десяти участников опроса считают маловероятным, что люди решат начать отношения с человеком с проблемами со здоровьем. 16 процентов взрослых, имеющих проблемы со здоровьем, уверены, что из-за их болезни партнеры хуже относились к ним, 9 процентов жаловались на гиперконтроль со стороны партнеров.

При этом 13 процентов людей, у которых есть хронические заболевания, заявили, что им отказали на свидании из-за таких проблем со здоровьем, как диабет второго типа. 58 процентов из числа респондентов с заболеваниями скрывали свой диагноз. В частности, о своем диагнозе предпочитают не говорить 47 процентов респондентов, у которых диагностирован диабет.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин ищет свою вторую половинку через приложения и сайты знакомств. «Лента.ру» узнала у психологов и специалистов по знакомствам, что написать девушке, чтобы не быть отвергнутым.