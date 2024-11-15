Эксперт дала совет женщине, потерявшей уважение к мужу

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась замужняя женщина, растерявшая уважение к мужу, который залез в огромные долги. Ее письмо, а также полученный ответ опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, год назад ее муж резко изменился и из веселого парня превратился в замкнутого и агрессивного человека. Когда жена пригрозила уехать и забрать с собой 10-летнюю дочь, мужчина признался, что у него скопился большой долг — около 90 тысяч фунтов стерлингов (примерно 11 миллионов рублей). Муж оправдался тем, что брал кредиты на поддержание семейного благополучия, из-за чего у них могут возникнуть проблемы с выплатой ипотеки.

Жена пришла в ярость.

«По крайней мере теперь я знаю проблему, но не знаю, как с ней разобраться, и до сих пор злюсь на него за то, что он не только втянул нас в эту передрягу, но и долго мне врал. Я люблю его, но мое уважение к нему сейчас ниже плинтуса», — пожаловалась она.

В ответ Нолан посочувствовала и обманутой жене, и мужу, который боялся рассказать правду. Она предложила сосредоточиться на совместном погашении долга, возможно, найти финансового консультанта.

«Полагаю, муж будет рад вашей помощи и поддержке. Сам же он должен заверить вас, что с этого момента будет честным и открытым в вопросах денег. Возможно, вы заведете совместный счет или получите доступ к его счету. Я знаю, что вы обижены и обеспокоены, однако он не играл в азартные игры, не пропил деньги, он угодил в яму и не знал, как из нее выбраться, потому что хотел подарить вам всем приятную жизнь. Продолжайте говорить и работать над проблемой вместе», — отметила специалистка.

Ранее к Нолан обратилась пожилая замужняя женщина, которая заподозрила измену мужа по нескольким признакам. В ответ Нолан порекомендовала поставить мужу ультиматум.