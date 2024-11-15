Стало известно, что женщины считают самым сексуальным в мужчинах

В мужчинах женщин привлекают волевой подбородок и накаченный торс, рассказала психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что журнал People назвал американского актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года. По ее мнению, он действительно является типичным альфа-самцом, привлекающим девушек.

People назвал самого сексуального мужчину в мире, вот там как раз-таки такой типичный альфа-самец. С одной стороны, у него такая широкая спина, он достаточно мужественного вида. Если мы говорим о мужественности, то это такие типичные черты лица, волевой подбородок, достаточно мощный накаченный торс — общепринятые эталоны мужской красоты, — пояснила Миллер.

По словам психолога, это довольно распространенное мнение среди женщин. Но, уточнила специалист, некоторых больше привлекают утонченные парни худощавого телосложения. Она предположила, что это зависит от первого эмоционального и сексуального опыта. Специалист обратила внимание, что Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года не только из-за внешности.

Мы разобрали черты характера Красински. Он добрый, у него интересная профессия, он связывает актерскую деятельность с режиссурой, женщины считают это очень сексуальным качеством. Плюс он пропагандирует семейные ценности, они ценятся, — добавила психолог.

Ранее Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People. По словам знаменитости, он никогда бы не подумал, что может получить такой титул. Фото артиста поместили на обложку журнала с подписью «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».