Ученые ответили, можно ли на самом деле учиться на своих ошибках

Учёные выяснили, можно ли на самом деле учиться на своих ошибках
Часто нам кажется, что благодаря ошибкам мы растём. Однако новое исследование показывает, что это не всегда так.
Результаты исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology: General, продемонстрировали: многие из нас ошибочно считают, что люди достигают успеха после неудач. По словам доктора философии, ведущего автора исследования и доцента кафедры менеджмента и организаций Северо-Западного университета Лорен Эскрейс-Винклер, это убеждение может помешать человеку сформировать план и добиться прогресса.
Люди, которые верят, что успех обязательно последует за неудачей, менее склонны предпринимать конкретные шаги, которые дают психологическую устойчивость.
В ходе нового исследования учёные проанализировали данные онлайн-опросов 1800 взрослых в США. Оказалось, что участники неоднократно верили, что больше людей добьются успеха после неудачи, чем это было на самом деле. Например, они сильно переоценили количество юристов, учителей и медсестер, которые продолжат проходить стандартизированные тесты, которые они изначально провалили, людей с зависимостью от наркотиков, которые избавятся от неё, и пациентов с сердечной недостаточностью, которые изменят свой образ жизни для улучшения здоровья.
Кроме того, в целом учиться на неудачах сложнее, чем на успехах. Иветт Шелин, доктор медицины, профессор психиатрии и поведенческих исследований в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании, говорит, что лучший способ обучения — получать награду за успех. В нашем мозге происходит всплеск дофамина, когда мы делаем что-то правильно. Практикуясь и совершенствуясь, мы постепенно и выстраиваем модель успеха.