Ученые ответили, можно ли на самом деле учиться на своих ошибках

Часто нам кажется, что благодаря ошибкам мы растём. Однако новое исследование показывает, что это не всегда так.

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Результаты исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology: General, продемонстрировали: многие из нас ошибочно считают, что люди достигают успеха после неудач. По словам доктора философии, ведущего автора исследования и доцента кафедры менеджмента и организаций Северо-Западного университета Лорен Эскрейс-Винклер, это убеждение может помешать человеку сформировать план и добиться прогресса.

Люди, которые верят, что успех обязательно последует за неудачей, менее склонны предпринимать конкретные шаги, которые дают психологическую устойчивость.

В ходе нового исследования учёные проанализировали данные онлайн-опросов 1800 взрослых в США. Оказалось, что участники неоднократно верили, что больше людей добьются успеха после неудачи, чем это было на самом деле. Например, они сильно переоценили количество юристов, учителей и медсестер, которые продолжат проходить стандартизированные тесты, которые они изначально провалили, людей с зависимостью от наркотиков, которые избавятся от неё, и пациентов с сердечной недостаточностью, которые изменят свой образ жизни для улучшения здоровья.

Кроме того, в целом учиться на неудачах сложнее, чем на успехах. Иветт Шелин, доктор медицины, профессор психиатрии и поведенческих исследований в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании, говорит, что лучший способ обучения — получать награду за успех. В нашем мозге происходит всплеск дофамина, когда мы делаем что-то правильно. Практикуясь и совершенствуясь, мы постепенно и выстраиваем модель успеха.