Женщина заподозрила мужа в измене из-за его новой привычки

Женщина призналась, что подозревает мужа в неверности из-за того, что у него появилась привычка засиживаться в туалете. Ее историю, опубликованную на форуме Mumsnet, приводит издание Daily Mail.

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Она рассказала, что ее супруг каждое утро перед работой проводит в туалете час. Мужчина утверждает, что смотрит в это время видео. Из-за новой привычки он стал опаздывать на работу, поэтому теперь он засиживается в офисе допоздна. По этой причине супруг перестал помогать ей в уходе за детьми.

«Он никогда не приходит домой раньше восьми вечера. Наш младший ребенок еще маленький, но мужа никогда нет дома, когда малыша надо укладывать спать. Он никогда не помогает с ним и по утрам, потому что сидит в туалете», — пожаловалась женщина.

Она также добавила, что супруг постоянно жалуется, что все время опаздывает на работу.

В комментариях некоторые пользователи задали автору поста вопрос, не завел ли ее мужчина роман, учитывая, что он каждый вечер поздно приходит и все время берет с собой в туалет телефон.

«К сожалению, я не вижу никаких причин для того, чтобы проводить так много времени в ванной, кроме как желания что-то скрыть», — написала одна женщина. «Я никогда не встречала мужчину, который проводил бы в ванной столько времени, что каждый день опаздывал бы на работу. Единственная причина для этого — переписка с другой женщиной», — добавила другая.

Однако некоторые комментаторы посчитали, что подобное поведение мужчины обусловлено его желанием избежать обязанностей по уходу за ребенком.

«Он делает это нарочно, потому что считает, что вы должны все делать все сами. У него есть дети, но он не хочет брать на себя ответственность. Обязательно поговорите с ним. Это ненормально», — посоветовала одна из пользовательниц.

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