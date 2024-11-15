Эксперт объяснил, почему люди верят в звонки от умерших близких

Нет ничего удивительного в том, что россияне верят в звонки от умерших родственников, потому что мошенники психологически давят на чувство утраты тех, кто с ней не смирился, рассказал 360.ru аналитик Денис Кусков. По его словам, в этом виновато подавленное эмоциональное состояние, а не возраст.

Эксперт отметил, что злоумышленники просто знают, когда и кому звонить, поэтому не стоит даже задавать вопросы о том, как можно поверить в подобное. Пойти на поводу у мошенников легко, особенно если человек — глубоко пожилой и одинокий. Таким людям просто поверить в звонок от якобы единственного ребенка.

Я рекомендую, во-первых, как минимум закрыть сим-карту умершего родственника. Ну а если подобная ситуация [со звонком с того света] возникла, конечно же, обращаться в органы правопорядка, — подчеркнул Кусков.

Он добавил, что злоумышленники каким-то образом завладевают списками умерших из местных моргов и получают доступ к сим-картам, которые не были закрыты, и с помощью нейросетей могут генерировать речь людей.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что мошенники придумали новую схему с использованием фейковых приложений. В ведомстве рассказали, что аферисты убеждают жертв установить подобные сервисы под предлогом получения почтовых отправлений.