Психолог объяснила, что нужно узнать о мужчине до свадьбы

Брак — серьезное изменение в вашей жизни и жизни партнера. Прочный союз может просуществовать долго лишь в случае, когда оба супруга работают над отношениями и идут на создание семьи осознанно. Мы поговорили с психологом Александрой Викуленко, которая подсказала, какие моменты вам стоит знать о мужчине, прежде чем сказать ему «да».

Каким образом он выходит из конфликтных ситуаций

Не стоит думать, что в вашей семейной жизни не будет ссор, пусть их и нет сейчас. Как говорит наш эксперт, основное, что вам нужно понять, — насколько спокойно мужчина воспринимает ссору и готов ли он идти на диалог, чтобы исправить неприятную ситуацию. Худшее, что может быть — мужчина идет в агрессию и гнет свою линию.

Цели мужчины

Даже если вы вступаете в брак, это не значит, что ваши цели с мужчиной совпадают. Это крайне распространенная ошибка. Вы можете мечтать о пополнении в семье, а ваш партнер представляет, как счастливо вы заживете вдвоем и начнете путешествовать. Как только выяснится, что ваши намерения не совпадают, начнутся скандалы и в результате наступит развод. Обязательно поговорите о планах мужчины хотя бы на пять-десять лет вперед.

Чем мужчина занимается в свободное время

Конечно, у каждого из нас есть интересы. Но далеко не все увлечения друг друга супруги воспринимают спокойно. К примеру, ваш будущий муж может увлекаться экстремальным спортом, а вы — жуткий ипохондрик и вообще предпочитаете проводить время в спокойной обстановке. Если в первое время вы будете делать все, чтобы принять неприятные увлечения партнера, то в будущем это создаст базу для серьезных ссор.

Как мужчина борется со стрессом

К сожалению, многие люди предпочитают справляться с тревожностью и стрессом не совсем экологичными способами. В топе разрушительных «лекарств» от стресса уже долгие годы остается алкоголь. Кроме того, в стрессовой ситуации мужчина может впадать в агрессию, что очень опасно, если у человека нет возможности себя контролировать. Проясните этот момент задолго до свадьбы.