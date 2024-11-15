Психолог объяснил, что такое «синдром самозванца»

Сравнение своей жизни с успехами окружающих, как реальными, так и мнимыми, может стать причиной развития синдрома самозванца. Об этом сообщил Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи, действующей при департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

По его словам, большое влияние на формирование этого состояния оказывают идеализированные изображения жизни в социальных сетях. Они часто не отражают действительности, но при отсутствии критического отношения могут вызывать чувство несоответствия и неуверенность в себе. Дополнительным фактором служат такие события, как потеря работы или неудачи в проектах, которые неизбежно случаются с каждым.

Синдром самозванца проявляется в постоянных сомнениях в своей квалификации. Человек ощущает, что его успехи случайны, а окружающие обладают большими знаниями и опытом. Хакимов отметил, что причина этого состояния часто кроется в детстве, где чрезмерные ожидания родителей создают сценарий жизни, лишенный возможности постепенного развития.

Формируется установка, при которой нужно постоянно доказывать свою компетентность, добиваться успеха любой ценой и без права на ошибки. В результате человек начинает принижать свои навыки, испытывать зависимость от чужих оценок, тревожиться из-за своих обязанностей и стремиться к перфекционизму, который лишает радости от работы.

Специалист подчеркнул в беседе с РИАМО, что ключевая проблема синдрома не связана с реальной профессиональной недостаточностью, а обусловлена базовой неуверенностью в себе и страхом не оправдать ожидания. Это приводит к эмоциональному истощению и подавленности, что требует внимания и коррекции.

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