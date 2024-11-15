Психолог рассказал, как защитить себя от травли и кибербуллинга в Сети

VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, направленную на борьбу с травлей в интернете и за его пределами. Психолог Сергей Ключников подчеркнул актуальность этой проблемы.

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Он пояснил, что многие люди не видят границы между реальной и виртуальной жизнью и слишком остро воспринимают критику в сети.

— В связи с анонимностью в сети у огромного количества людей есть желание самоутвердиться если не в жизни, то в интернете. На любых сайтах они хотят оставить комментарий, где нападают на других, осмеивают их и оскорбляют, — рассказал он.

Самый простой способ — выйти из диалога или просто игнорировать оскорбления.

Важно понять, что комментарии — это всего лишь чье-то мнение, которое не должно влиять на самооценку.

— Когда человек игнорирует, у обидчика начинает развиваться раздражение, потому что он понимает, что выглядит глупо. Есть пушкинская фраза «не оспаривать глупца» — тут тоже так. Подумаешь, недалекий человек в плохом настроении пытается самоутвердиться, — объяснил психолог в разговоре с «Радио 1».

Главное — осознавать, что это всего лишь чье-то мнение. Зрелый человек всегда знает себе цену и не поддается влиянию критики, подытожил специалист.

Руководство школ обяжут мониторить буллинг учеников и передавать информацию об издевательствах в ПДН. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме.