Психолог объяснил попыткой «обезопасить себя» тягу россиян к гаданию на таро

Граждане боятся допустить ошибку и ищут «правильный путь» в жизни.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«Если строго говорить, есть некая неопределённость в нашем будущем, и нет достойных средств, позволяющих точно предсказать это, к сожалению, до сих пор. Все наши футурологи, как правило, здорово ошибаются в предсказаниях будущего, и чем дальше период предсказания, тем меньше вероятность, что они угадают это. Тяга к тому, чтобы обезопасить себя, например, или найти правильный путь в перипетиях судьбы, ведёт к тому, что люди пытаются обратиться к кому-то, кто кажется в этом более сведущим».

Кроме того, специалист отметил пользу карт для развития креативного мышления.

«Это скорее люди, которые находятся в тревожном состоянии несколько. Бывает непредсказуемость обычная, а бывает более высокого уровня. Но, в принципе, есть некоторое объяснение тому, как это происходит. Указывается, в частности, что бизнес тоже использует возможности тарологов. Я бы сказал так, что такого рода карты, какие-то побочные знаки, они иногда оказывают креативное влияние — человек выходит из привычных для него способов решения какой-то задачи. Он начинает видеть какие-то ассоциативные связи, которые раньше не видел».

Ранее в РАН назвали гадание на таро лженаукой, а тарологов — мошенниками. Об этом сообщает РИА новости.