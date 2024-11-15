Каких женщин предпочитают выбирать мужчины

По словам директора брачного агентства «Аврелиан» Вячеслава Шумилина, мужчины в России чаще выбирают партнерш, которые в среднем моложе их на 11 лет. Женщины же, напротив, склонны искать спутников либо своего возраста, либо немного старше.

«У нас мужчины ищут партнершу в среднем на 11 лет младше, а женщины ищут мужчину их возраста или немного старше. Женщин, которые пришли бы к нам и просили найти партнера на 20 лет моложе, за два года не было ни одной», – рассказал Шумилин в пресс-центре НСН.

По его словам, жаждущим молодых партнерш мужчинам объясняют, что их вряд ли будут любить за красивые глаза. Девушки могут вступать с ними в отношения по меркантильным соображениям, предупреждают таких клиентов.

Кроме того, Шумилин подчеркнул, что в стране набирает силу тренд на так называемое «содержанство». Считается, что это вполне нормально, когда женщина живет в полном смысле слова за счет денег партнера.

«У нас, к сожалению, это становится нормой, когда девушка выставляет каждый месяц чек, сколько стоит любовь», – отметил эксперт.

Однако многие мужчины, добившиеся успеха, стремятся избегать таких отношений, предпочитая искать партнеров, с которыми возможно построить искренние и честные отношения, добавил он.

Ранее Шумилин объяснил «360.ru», почему разводы в России чаще всего инициируют женщины.