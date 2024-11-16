Психолог объяснил, о чем говорят навязчивые мысли о смерти родных

Навязчивые мысли о смерти близких людей, в особенности если объективных причин для этого нет, свидетельствуют о высокой тревожности и мнительности человека, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. По ее словам, это может говорить и об отсутствии интересных событий в жизни.

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Психолог отметила, что у таких людей может не происходить ничего интересного, а если что-то и случается, то они стараются связать это с родными, ради которых живут и которых возводят в культ, отказываясь от себя. Если человек одинок, то он может даже перенести это чувство на домашних питомцев.

«Такой человек транслирует всю свою энергию и жизнь не на себя, а на тех, кто рядом, и факт своего существования оправдывает тем, что живет не для себя, а для близких, он им обязан — есть ответственность перед ними», — подчеркнула Абравитова.

Она добавила, что страх смерти родных свидетельствует о внутренней пустоте и непонимании собственной ценности. От подобных чувств необходимо избавляться, когда приходит осознание проблемы.

«Это не говорит о том, что надо перестать любить своих близких или заботиться о них. Но все-таки мы приходим в этот мир для того, чтобы прожить собственную жизнь, поэтому мы сами должны быть в ее центре», — подытожила эксперт.

Ранее психотерапевт Сергей Мартынов рассказал, что в преодолении страха перед новыми начинаниями поможет признание вероятного риска. По его словам, страх, который вызван внутренними установками, может приводить к ощущению безысходности.