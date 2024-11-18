Робот-психолог прошел первые испытания

В России разработали и испытали робота, который станет помощником для дефектологов и нейропсихологов

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На Камчатке разработали человекоподобного робота «Егорка», который будет помогать специалистам работать с детьми, имеющими ментальные особенности. Робот уже прошёл первые испытания и зарегистрировал программное обеспечение в Роспатенте. Проект был создан Дмитрием Раевским, выпускником Камчатского государственного университета, в рамках программы «Стартап как диплом». Основная цель робота — помочь детям с расстройством аутистического спектра (РАС), развивать коммуникативные навыки и социализироваться.

Как рассказали разработчики, дети с РАС часто испытывают трудности в общении с людьми и замыкаются в себе. В отличие от людей, робот с антропоморфными чертами воспринимается ими как безопасный и доверительный партнёр. Общение с «Егоркой» способствует улучшению концентрации детей на заданиях и помогает им лучше вовлекаться в образовательный процесс. Робот уже прошёл тестирование в санатории и детском нейрологопедическом центре Камчатки, где использовался как для детей с ограниченными возможностями, так и для обычных детей.

«Егорка» может двигать руками, головой и выражать различные эмоции через мимику, отображающуюся на экране. Он также транслирует картинки и видеоролики на встроенном сенсорном экране. Занятия с роботом длительностью 15 минут включают упражнения на темы, такие как цветные фигуры, животные и времена года. Робот взаимодействует с детьми, задавая вопросы и показывая эмоции, а в конце занятия ребёнок повторяет движения или отдыхает. Дефектологи считают, что лучше вводить робота в процесс терапии на середине курса занятий. В будущем «Егорка» получит сертификаты безопасности и сможет работать в детских садах, поликлиниках и коррекционных центрах. Стоимость устройства значительно ниже западных аналогов.