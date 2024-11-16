Десять дел, которые повысят вашу энергетику

Специалисты перечислили десять эффективных способов вернуть жизненные силы, когда энергия на нуле, сообщает издание Marie Claire.

© Unsplash

Каждый человек сталкивался с ощущением упадка сил. Причин может быть много: недосып, загруженность на работе, бытовая усталость или разлад в отношениях.

Тем не менее, существует десять дел, которые вернут жизненные силы.

Пейте больше воды

В течение дня важно пить воду, не дожидаясь ощущения жажды. Попробуйте добавить в нее фрукты или травы для улучшения вкуса.

Позаботьтесь о режиме питания

Постарайтесь не есть перед сном, чтобы дать организму возможность отдохнуть. Также употребляйте пищу небольшими порциями в течение дня.

Прогуливайтесь рядом с водоемами

Регулярные прогулки на свежем воздухе, особенно у водоемов, улучшают как физическое, так и психологическое состояние. Даже получасовая вылазка на природу поможет восстановить силы.

Устройте уборку дома

Поскольку мы проводим больше всего времени дома, его состояние оказывает прямое воздействие на наше самочувствие. Если в квартире беспорядок, возникает чувство беспокойства. Устройте генеральную уборку: это занятие освободит вас от лишних мыслей и эмоций, а пространство станет более чистым.

Делегируйте обязанности

Если мы чрезмерно нагружаем себя делами, это неминуемо приводит к усталости и выгоранию. Поручайте задачи другим, снимая с себя лишнюю нагрузку. Делегирование не является проявлением слабости, а подразумевает умение расставлять приоритеты.

Делайте добрые дела

Когда мы делаем что-то хорошее другим людям, то в ответ получаем еще больший поток позитивной энергии. Это может быть поддержка близких, волонтерская работа или просто помощь тем, кто в ней нуждается.

Запишитесь на йогу, пилатес или массаж

Йога и пилатес обеспечивают улучшение кровообращения, увеличение гибкости и укрепление мышц. Массаж стимулирует лимфатическую систему и ускоряет процесс детоксикации. Все эти практики обеспечивают глубокое расслабление.

Медитируйте

Попробуйте включить любимую медитацию, закрыть глаза и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Слушайте свое тело и концентрируйтесь на том, как энергия наполняет вас, а усталость уходит.

Устройте себе выходной день

Позвольте себе полениться: ничего не планируйте на день и не заводите будильник. Побудьте наедине с собой, посмотрите любимый фильм или послушайте музыку. Эти занятия помогут накопить жизненные силы и расстаться с тревогой и беспокойством.

Не используйте гаджеты перед сном

Откажитесь от телефона, ноутбука и телевизора за два часа до сна. Световое излучение от гаджетов нарушает выработку гормона сна мелатонина. Вместо этого почитайте перед сном книгу или послушайте музыку.