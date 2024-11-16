Ида Галич рассказала о своих комплексах

Бизнесвумен Ида Галич заявила, что запрещала себе носить платья из-за комплексов. Об этом она рассказала в интервью Юлии Меньшовой.

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«Если женщине сказать 10 000 раз, что она некрасивая, не такая, как все, и несмешная, то ты рано или поздно превращаешься в такую девушку. Из подающей надежды, яркой и просто разрывной девчонки я превратилась в выходящего сбоку персонажа, который боялся говорить, потому что запинался. И до сих пор столько лет я работаю со своей дикцией, я так и не вернула себе свой красивый тембр голоса», — начала Галич.

Она также добавила, что впервые платье с коротким рукавом смогла надеть только в этом году.

«Я всю жизнь комплексовала, это был мой самый большой комплекс. Я не знаю почему, но если возвращаться к моему юношеству, то был инцидент, когда я шла с молодым человеком в бассейне, и кто-то сказал, что я выгляжу как штангистка. <…> Как-то меня так это задело, что с того момента я очень долго не позволяла себе носить такие открытые вещи», — поделилась бизнесвумен.

Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия».

В августе 2023 года Галич рассказала, что отдает предпочтение еде с высоким содержанием белка и клетчатки. На завтрак она ест овощи, яйца или курицу. Также звезда может добавить в блюда авокадо и рыбу.

Ранее Ида Галич рассказала о переживаниях на съемках с Цыгановым.