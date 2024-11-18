Объяснено, почему осенью холод переносится тяжелее, чем весной

Даже если в апреле или мая температура держится ниже нуля, всё равно мы чувствуем себя лучше, чем осенью. С чем это связано?

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В весеннее время мы внутренне ожидаем тепла. Поэтому и холод кажется менее ощутимым, чем осенью. К тому же в осеннее время дни укорачиваются, света и солнца становится меньше, температура опускается всё ниже. Весной же - наоборот.

Весной мы также обычно больше времени начинаем проводить на улице, активнее заниматься спортом. Это помогает привыкнуть к изменениям погоды.

Солнца в весеннее время становится всё больше. Оно начинает греть. Осенью же часто дни пасмурные.

В зимнее и осеннее время мы привыкаем к холоду. Когда же приходит весна, мы легче переносим низкую температуру, потому что тело к ней адаптировалось.

Наконец, весной природа пробуждается. Начинают петь птицы, воздух становится свежим, на деревьях появляются листья. Это помогает нам переносить холода легче.

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