Эксперт рассказал о пяти правилах секс-переписок

В эпоху цифровых технологий и мгновенных мессенджеров сексуальная переписка стала новым видом искусства. Но как рассказать о своих желаниях так, чтобы не оказаться в роли непонятого поэта нежных (или страстных) чувств? Представляем вам пять правил, проверенных сексологом Ольгой Василенко и испытанных временем.

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Не спешите с фото

Сразу начнем с главного — с фотографий. Избегайте отправки откровенных снимков сразу после первого «Привет». Пусть ваш собеседник сначала заинтересуется вашим умом, а не географией ваших родинок. Ну и прочих интересных потайных местечек.

«Стартуйте с легкой флиртующей беседы, чтобы создать нужную атмосферу и только потом, возможно, делитесь чем-то более интимным. Сексуальное напряжение должно нарастать постепенно, как интрига в хорошем триллере», — советует Ольга.

Внимание к деталям

Когда дело доходит до выражения своих желаний, будьте как можно более точны. Общие фразы пусть останутся для нудного годового отчета на совещании с генеральным. Спрашивайте у партнера о его фантазиях, обсуждайте предпочтения и не забывайте делиться своими. Это как рецепт вашего любимого блюда: чем точнее вы следуете инструкциям, тем лучше получается результат. И помните, никаких автокорректоров — они могут запросто превратить ваш эротический текст в рецепт салата или еще какую филькину грамоту.

Поддерживайте темп

Если вы уже нашли общий язык и ваша переписка зашла далеко за пределы банальностей, постарайтесь поддерживать ритм. Не исчезайте без предупреждения после каждого «горячего» сообщения.

«Стабильность — ключ к доверию, даже в таких делах. Помните, что каждое ваше сообщение должно вести диалог к новой стадии, не позволяйте беседе затухнуть, как недогоревшей петарде», — говорит сексолог.

Границы уважать обязательно

Помните о личных границах — как ваших, так и вашего партнера. Если вы чувствуете, что предложенная тема вызывает дискомфорт или не готовы к определенным разговорам, лучше об этом сразу сказать. Используйте волшебные слова «мне бы хотелось поговорить о чем-то другом» — это как безопасное стоп-слово, только для текстов. Никакой игры в одни ворота: уважение интересов обоих участников диалога — залог успешного и приятного общения.

Чувство юмора — ваше все

Не забывайте, что секс, в том числе и виртуальный — это не только страсть, но и веселье. Не бойтесь внести в разговор щепотку юмора. Шутки могут разрядить обстановку и сделать общение более расслабленным. Но помните о тонкой грани, которую легко перейти. Чувство юмора должно быть уместным и, по возможности, не обидным. Это как приправа к блюду: нужно точно знать, сколько добавлять, чтобы не испортить вкус.