Четыре фразы, которые говорит мужчина, если не видит в вас будущую жену

Мужчины научились невероятно хорошо маскировать свои намерения в отношении женщины. Порой уходит много лет, чтобы понять, насколько обманчивым был образ партнера. Психолог Вероника Гришина подсказала насколько фраз, которые выдадут несерьезность мужчины еще на ранних этапах.

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«Только не сейчас»

Как правило, мужчина, который не рассматривает женщину в качестве будущей жены, будет делать все, чтобы оттянуть разговор на предмет «кем мы друг другу приходимся». В некоторых случаях партнер делает упор на то, что необходимо жить сегодняшним днем и вообще все разговоры о будущем его напрягают. Как говорит наш эксперт, этого будущего он не видит рядом с вами, а потому так сложно идет на обсуждение и дальнейшее планирование.

«Ты лучше меня»

Не считайте подобную фразу за комплимент, мужчина говорит ее не просто так. Никому не хочется выглядеть плохо в глазах других, особенно если вас связывает общая сфера, пусть это всего лишь постель. Заверяя вас с том, что вы прекрасны, а он вам якобы не самая лучшая пара — подготовка к менее болезненному разрыву, если такой вообще возможен.

«Сейчас я весь в работе»

Да, для мужчины очень важно построить карьеру и понять, чего он стоит, а потому всегда будет делать на этом акцент. Но даже у самых обреченных трудоголиков всегда есть время на дорогих людей. После свадьбы ничего не изменится, и мужчина все так же будет искать причины проводить с вами все меньше времени, а самой свадьбы в принципе может и не быть.

«Реши сама»

Перекладывание ответственности на женщину — любимый прием мужчины, который не готов идти с партнершей дальше постели. По словам психолога, трудные ситуации всегда являются отличной проверкой. Если же вы понимаете, что помощи вам не приходится ждать, подумайте, насколько такой мужчина будет надежен в семейной жизни. Подобная фраза должна стать для вас тревожным «звоночком».