Четыре фразы, которые говорит мужчина, если не видит в вас будущую жену
Мужчины научились невероятно хорошо маскировать свои намерения в отношении женщины. Порой уходит много лет, чтобы понять, насколько обманчивым был образ партнера. Психолог Вероника Гришина подсказала насколько фраз, которые выдадут несерьезность мужчины еще на ранних этапах.
«Только не сейчас»
Как правило, мужчина, который не рассматривает женщину в качестве будущей жены, будет делать все, чтобы оттянуть разговор на предмет «кем мы друг другу приходимся». В некоторых случаях партнер делает упор на то, что необходимо жить сегодняшним днем и вообще все разговоры о будущем его напрягают. Как говорит наш эксперт, этого будущего он не видит рядом с вами, а потому так сложно идет на обсуждение и дальнейшее планирование.
«Ты лучше меня»
Не считайте подобную фразу за комплимент, мужчина говорит ее не просто так. Никому не хочется выглядеть плохо в глазах других, особенно если вас связывает общая сфера, пусть это всего лишь постель. Заверяя вас с том, что вы прекрасны, а он вам якобы не самая лучшая пара — подготовка к менее болезненному разрыву, если такой вообще возможен.
«Сейчас я весь в работе»
Да, для мужчины очень важно построить карьеру и понять, чего он стоит, а потому всегда будет делать на этом акцент. Но даже у самых обреченных трудоголиков всегда есть время на дорогих людей. После свадьбы ничего не изменится, и мужчина все так же будет искать причины проводить с вами все меньше времени, а самой свадьбы в принципе может и не быть.
«Реши сама»
Перекладывание ответственности на женщину — любимый прием мужчины, который не готов идти с партнершей дальше постели. По словам психолога, трудные ситуации всегда являются отличной проверкой. Если же вы понимаете, что помощи вам не приходится ждать, подумайте, насколько такой мужчина будет надежен в семейной жизни. Подобная фраза должна стать для вас тревожным «звоночком».