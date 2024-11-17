Тревожные признаки психического истощения, которые нельзя игнорировать

Если вы чувствуете, что сознание затуманено, а элементарные задачи кажутся как никогда сложными — возможно, вы имеете дело с психическим истощением. Осознание проблемы — первый шаг к работе над своим самочувствием. Следующие 8 пунктов должны вам в этом помочь.

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Трудности с концентрацией внимания

Первый тревожный звонок при психическом истощении — проблемы с концентрацией. Когда вы пребываете в таком состоянии, попытка сосредоточиться может быть похожа на стремление удержать воду в руках. Ваше внимание переключается с одного на другое, что существенно затрудняет концентрацию на текущей задаче. Так происходит, когда мозг слишком долго работает на пределе своих возможностей и в результате начинает с трудом справляться даже с элементарными задачами.

Эмоциональные качели

Вы когда-нибудь замечали, что внезапно срываетесь на кого-то из-за мелочей или без видимой причины по щеке вдруг катятся слезы? Эти эмоциональные всплески или перепады настроения часто являются признаками психического перенапряжения, а не просто плохого настроения. В условиях стресса мозг как бы пытается делать несколько дел одновременно: в один момент вы можете чувствовать себя отлично, а через несколько секунд уже испытать гнев или печаль. Если это про вас — пора как следует отдохнуть.

Постоянный стресс

Стресс — это естественная реакция вашего организма на ситуацию, когда требуется максимальная концентрация. Например, когда вы уворачиваетесь от велосипедиста на тротуаре или инстинктивно пригибаетесь из-за резких громких звуков. Когда стресс длится долго — это уже не норма. Слишком много шума, слишком много задач, слишком много давления — все это накапливается до тех пор, пока не начинает казаться, что на ваших плечах непосильный груз. Ваш разум и тело созданы для того, чтобы справляться со стрессом короткими, управляемыми рывками, а не длинными марафонами.

Зависимость от психоактивных веществ

Вам может казаться, что кофеин и средства потяжелее помогают прийти в чувства и справиться с симптомами психического истощения. На самом деле стимуляторы лишь истощают неприкасаемые запасы и ситуация становится все хуже. Разовый «допинг» в виде чашки кофе перед важной встречей не станет катастрофой, но формирующаяся со временем зависимость от психоактивных веществ может перерасти в серьезную проблему, усугубить стресс и проблемы с психическим равновесием.

Цинизм

Заметили, что становитесь циником, хотя вам это было не свойственно? Так происходит, когда мозг, уставший от постоянного стресса и разочарований, как бы начинает ожидать худшего. Это не значит, что вы становитесь пессимисткой, — это лишь способ, которым ваш разум пытается защитить вас от боли разочарования. Хотя этот механизм психологической защиты может быть полезным в трудные времена, цинизм и пессимизм на самом деле могут привести к тому, что вы почувствуете себя еще более подавленной и потеряете мотивацию к решению проблем.

Отсутствие мотивации и интереса

Когда вы умственно истощены, то можете заметить, что ваша мотивация и интерес даже к любимым делам резко снижаются. То, ради чего вы были готовы горы свернуть, больше не вызывает у вас прежнего душевного подъема. Отсутствие мотивации — это не просто скука. Таким образом мозг намекает вам, что слишком устал, чтобы всерьез беспокоиться о чем-то не экстренно важном. Он слишком занят, так как пытается успевать выполнять самые необходимые задачи. На прочее просто не хватает энергии.

Снижение успеваемости

Успеваемость в школе легко отследить благодаря отметкам. Но во взрослой жизни не всегда мы получаем прямую обратную связь с оценкой своей деятельности. Не случайно появился такой термин, как «тихое увольнение» — когда «выгоревшие» на работе сотрудники выполняют лишь необходимый минимум. Когда вы не успеваете справляться с потоком задач или выполняете их из рук вон плохо — это еще один признак умственного истощения.

Социальная изоляция

Когда вы психически истощены, вы можете обнаружить, что отдаляетесь от друзей, семьи и в особенности — от многолюдных мероприятий и шумных вечеринок. Дело не в том, что вы вдруг стали социофобкой и испытываете неприязнь к окружению. Ваш мозг переходит в режим энергосбережения, а общение требует от вас энергозатрат, даже когда речь идет о самых близких. При этом, нельзя забывать, что, хотя время, проведенное в тишине, может оказать положительный эффект на ваше самочувствие, чрезмерная изоляция может усугубить ситуацию. Важно суметь найти баланс между общением и затворничеством.