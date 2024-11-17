Психолог рассказала, что делать при встрече с мошенниками-гипнотизерами

Не стоит смотреть в глаза таким людям, опасно с ними заговаривать.

В противном случае есть риск быть «введённым» в трансовое состояние.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Когда хотят что-то у кого-то выманить, они жертву считывают бессознательно, наивный, легковерный человек, у него очень сильно развито жертвенное поведение, которое отражается во всём, начиная от маски, заканчивая его невербальными сигналами. Соответственно, они такого человека быстренько вычисляют, подходят к нему и вводят его в транс. Они очень много говорят, смотрят чётко в глаза, не дают отвести взгляд, одновременно с тем, что они говорят и смотрят, они постоянно трогают человека. Наша нервная система в какой-то момент начинает виснуть, как компьютер, когда много команд задаёшь. То есть нашему мозгу нужно обработать опасный взгляд и информацию, которая сыпется. Как правило, через пять-семь минут после начала общения начинается трансовое состояние. У тебя можно всё что угодно вытащить. Как противостоять? Если только она начинает с тобой говорить, не пытаться ей отвечать, не пытаться вникать, что она говорит, подсказывать дорогу и так далее. А потом сделать экспозицию, как надо было бы себя повести, в реальности прожить ещё раз эту ситуацию и работать для того, чтобы моё доверие было адекватно ситуации».

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