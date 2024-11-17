Депутат объяснил, почему россияне стали чаще разводиться

На решение о расставании повлияли «утрата перспектив», падение уровня жизни и развитие соцсетей.

Женщинам штамп в паспорте «значительно важнее, это просто нужно принять».

Такое мнение депутат выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я могу сказать, что для женщины штамп в паспорте значит значительно больше, чем может себе вообразить обычный среднестатистический мужчина. Просто разные психологии. Это просто нужно принять, с этим жить и успокоиться. Я думаю, что реальные причины разводов — во-первых, утрата вообще жизненных перспектив. Когда вы не знаете, что будет завтра, когда вы не знаете, откуда прилетит очередное руководящее указание, которое сделает вашу жизнь невозможной, когда пойдёт очередная оптимизация здравоохранения, реформа образования, дебилизация детей, мусорная реформа, когда в подвале прорвало трубу и там горячая жижа, как в каком-нибудь там палеозое, копошатся невиданные существа, неизвестные зоологам, ботаникам, потому что там мутация происходит».

Людям стало «сложнее» жить вместе из-за «разрушения» их нервной системы, отметил Делягин.

«Высокая неопределённость жизни разрушает нервную систему людей. Я не говорю про боевые действия, я не говорю про близких, за которых страшно, я не говорю про знакомых, за которых страшно и так далее. Вот это всё разрушает нервную систему, соответственно, людям сложнее жить вместе. Падение уровня жизни — это второе. Значительной части общества. Третье — это современные информационные технологии. Раньше жили люди и друг с другом общались, друг к другу притирались, друг к другу адаптировались. Сейчас у каждого своя социальная сеть, у каждого своя вселенная, в которой он живёт. Раньше семья была единым целым, а сейчас не притёрлись — побежали дальше».

В год семьи россияне начали активнее разводиться. В первом полугодии было зарегистрировано 360 тысяч браков и 318 тысяч разводов, следует из статистики российских ЗАГСов. Таким образом, распадаются 8 из 10 браков.