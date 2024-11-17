В России хотят запретить гадания на картах Таро

Российская академия наук объявила, что поддерживает законодательный запрет услуг тарологов, предложенный в Госдуме. Почему в РФ решили запретить гадать на картах, кто автор инициативы, сработает ли запрет?

Почему в России хотят запретить гадать на Таро

Российская академия наук считает гадание на картах Таро «типичной лженаукой». В РАН заявили РИА Новости, что тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях и это может приводить к «печальным последствиям».

«Эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам, с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя. РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов», — объявили в РАН.

Психолог Диана Леонтьева в беседе НСН отметила: обращаясь за помощью к тарологу, люди пытаются управлять неопределенностью, своим будущим, своими близкими. Потом психологам трудно возвращать к реальной жизни людей с магическим мышлением.

«Тарологи-эзотерики склонны развивать у людей магическое мышление, и нам, как специалистам, уже очень трудно из магического мышления возвращать людей к реальной жизни, чтобы они брали ответственность за свою жизнь. Люди приходят к тарологам за быстрым решением, потому что настоящий специалист, психолог не даст решения», — объяснила Леонтьева.

Кто предложил запретить тарологов, что грозит нарушителям

Законопроект о запрете гадания Таро за деньги 12 ноября выдвинул депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. По его словам, идея пришла к нему в голову после визита к тарологам: он сделал вывод, что «это полная ерунда, которую нужно ограничивать».

Свинцов утверждает, что тарологи, зарабатывающие на гаданиях, это мошенники, а предсказания будущего «противоречат семейным ценностям». Поэтому он предлагает всю рекламу в Интернете с платными и бесплатными гаданиями маркировать как «деструктивный контент» и блокировать.

«Я предлагаю ограничить рекламу услуг тарологов. Неважно, платные это услуги или бесплатные. Просто любые упоминания о том, что предлагают расклад Таро за деньги или по бартеру, должны быть запрещены», — объявил Свинцов, подчеркнув, что на хобби запрет распространяться не будет.

В Кремле пока никак не комментировали инициативу депутата.

Сработает ли запрет на Таро, мнения

Президент Российского Таро-Клуба Феликс Эльдемуров заявил RTVI, что инициатива законодательно запретить услуги тарологов — это «дуракаваляние» и проявление «мракобесия и воинствующего невежества».

«Почему все именно на тарологов обрушились? А потому, что это самый незащищенный контингент. Принцип гадания гораздо древнее, чем все мировые религии. Запретить это абсолютно невозможно, поэтому [такие инициативы] — это мракобесие, псевдорелигиозное чванство и воинствующее невежество. Запретите сайты, запретите всех этих ребят, но останется „одна бабушка сказала“ и так далее. Где-то лет пять назад пытались тоже это все дело запретить, но ничем хорошим это не закончилось», — напомнил Эльдемуров.

Эксперт по деловой эзотерике, руководитель Таро-клуба Александр Гулый в разговоре с «Газетой.ru» предупредил, что попытки запретить Таро могут привести к обратному эффекту: вокруг «бизнес-гаданий» поднимется хайп, а услуги «запретных» тарологов подорожают.

«Если консультировать станет сложно, небезопасно, невыгодно, рынок сделает рывок в сторону обучения. Возникнет большое количество тренингов, обучающих программ по интеграции Таро в различные специализации. Сегодня всех возмущает, что мнение таролога учитывается при приеме кандидата на работу, — завтра на работу возьмут специалиста, который помимо прочего, умеет еще работать с Таро. Законопроект создает хайп вокруг темы Таро, а с другой стороны распугивает тарологов-любителей, которые только начинают строить частную практику. Они уйдут в психологи и коучи, а цены на их услуги вырастут», — уверен эксперт по бизнес-эзотерике.

Бизнес-гадания никуда не исчезнут, уверен он, даже в случае полного запрета. По данным опроса «Битрикс24», 14% предпринимателей обращались к тарологам и 92% из них удовлетворены результатами, напомнил Гулый. Под давлением государства тарологи станут называть себя «психологами» и «коучами», а Таро — «метафорическими ассоциативными картами», и начнется поиск законных форм сотрудничества, учитывающих юридические риски.