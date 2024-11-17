$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Психолог Кульгавчук рассказал, чем отличается мужской и женский стресс

В минувшую среду отмечался День борьбы со стрессом, который проводится ежегодно в каждую первую среду ноября. Как стресс влияет на нашу личную и семейную жизнь? Кто больше ему подвержен – мужчины или женщины? И как помочь своему избраннику этот стресс пережить? Разбирались в этом с известным психотерапевтом и сексологом Евгением Кульгавчуком.

Психолог: чем отличается мужской и женский стресс и как с ним справиться
© Нижегородская правда

Откуда берётся

– Причиной стресса могут быть как экстраординарные события – переезд на новое место жительства, смена работы, смерть близкого человека, развод, – так и череда неприятностей. Например, каждодневные финансовые проблемы, выполнение обязательств к определённому сроку, споры, ссоры, натянутные семейные отношения, недосыпание.

Кто больше подвержен стрессу

– В основном женщины страдают от стресса больше, чем мужчины. Это проявляется физически, например, головными болями и болями в шее. Женские нейроны более чувствительны к сигналам, вызванным гормоном кортикотропином, который вырабатывается во время стресса.

С другой стороны, мужчины более чувствительны к стрессу, потому что гормон тестостерон менее устойчив к эмоциональным нагрузкам. Мужчины переживают стресс на более глубоком уровне, и им часто нужно больше времени для восстановления.

Таким образом, женщины больше подвержены стрессу, но мужчины переживают его тяжелее.

Основные причины

У женщин:

  • многозадачность – женщины часто стремятся выполнять множество задач, что приводит к переутомлению и стрессу;
  • негативные новости – они сильнее влияют на женщин, что может стать источником ежедневного стресса;
  • чрезмерная усталость – совмещение профессиональной и семейной жизни может привести к депрессии и стрессу. Это чаще стало встречаться у некоторых в формате «работы на удалёнке».

У мужчин:

  • пробки на дорогах – мужчины больше страдают от стресса в пробках, так как их психика реагирует сильнее;
  • отношения – выяснение отношений и обиды могут накапливать стресс у мужчин.

Чем отличаются мужской и женский стресс?

1. Эмоциональные реакции:

  • мужчины обычно склонны скрывать свои эмоции, не выражать их явно. В периоды стресса могут становиться более бесчувственными, что часто расстраивает женщин;
  • женщины часто проявляют свои эмоции открыто, в стрессовых ситуациях могут выражать тревогу и беспокойство громче и ярче.

2. Способы преодоления:

  • мужчины – предпочитают решать проблемы практически и действенно. Могут заниматься физическими упражнениями или отвлекаться на другую деятельность;
  • женщины – используют социальную поддержку. Общаются с друзьями, близкими или специалистами для эмоциональной поддержки. Могут заняться медитацией или йогой.

3. Физические проявления:

  • мужчины – могут испытывать боли в груди или желудке;
  • женщины – часто сталкиваются с головными болями или проблемами со сном.

4. Эмпатия:

  • у мужчины в моменты сильного стресса эмпатия снижается;
  • у женщин, наоборот, повышается.

Эти различия обусловлены как физиологическими, так и психологическими особенностями каждого пола.

Как сказывается на семейной жизни?

1. Эмоциональная дистанция:

  • постоянный стресс может привести к эмоциональной дистанции между партнёрами;
  • партнёры могут чувствовать себя подавленными и неспособными поддерживать эмоциональную связь.

2. Недостаток общения:

  • в условиях стресса общение между партнёрами может ухудшаться;
  • недостаток открытого и регулярного общения приводит к недопониманию и накоплению обид.

3. Финансовые проблемы:

  • споры о деньгах часто усугубляются;
  • партнёры могут чувствовать, что их усилия не ценятся, что приводит к конфликтам и напряжению.

4. Личностные изменения:

  • стресс вызывает личностные изменения у одного или обоих партнёров;
  • эти изменения могут привести к утрате общих целей и интересов, создавая непримиримые разногласия.

5. Внешние факторы:

  • давление со стороны семьи и друзей может усиливаться в стрессовых ситуациях;
  • негативное воздействие близкого окружения может подорвать доверие и стабильность в браке.

6. Измена и предательство:

  • недостаток верности и эмоциональная измена могут стать результатом стресса и эмоциональной дистанции;
  • это может привести к глубоким эмоциональным ранам, которые трудно залечить и которые порой требуют психотерапии.

7. Эмоциональная поддержка:

  • в условиях стресса партнёры могут испытывать недостаток эмоциональной поддержки друг от друга;
  • это может привести к поиску поддержки вне брака, что впоследствии также может способствовать разрыву отношений.

Как стресс бьёт по сексуальной жизни?

1. Эректильная дисфункция:

  • лёгкий стресс может временно повысить либидо, но длительный – может привести к психогенной эректильной дисфункции. Это связано с тем, что эмоциональное напряжение подавляет сексуальное влечение и активность.

2. Снижение либидо:

  • затяжные конфликты и жизненные проблемы могут углублять стресс, что приводит к снижению сексуального влечения;.
  • мужчина может полностью потерять интерес к сексуальным отношениям.

3. Психологические факторы:

  • внутреннее напряжение и неуверенность, вызванные стрессом, могут стать причиной неудач в постели.
  • страх неудачи может привести мужчину к отказу от половой близости – он сошлётся на усталость или отсутствие настроения.

Одна из моих специализаций – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, и должен отметить, что за последние годы это стало встречаться чаще.

4. Физиологические проявления:

  • стресс может вызывать головные боли, боли в груди или желудке, что также может влиять на сексуальную активность.

5. Эмоциональное состояние:

  • мужчины могут испытывать трудности с достижением и поддержанием эрекции из-за внутреннего напряжения и тревожности.

Таким образом, стресс может стать серьёзным испытанием для отношений и семейной жизни.

Как помочь спутнику преодолеть стресс?

1. Будьте рядом:

  • просто будьте рядом, не навязывая свою помощь. Не спешите с советами. Особенно это касается мужчин.

Вместо сопереживания мужчины часто выдают «консалтинг без запроса»;

  • дайте понять, что вы готовы выслушать и поддержать.

2. Поощряйте выражение эмоций:

  • избегайте банальностей и покажите, что любые реакции на стресс нормальны.

3. Снижайте уровень стресса:

  • ограничьте количество информации о травмирующем событии.
  • помогите с бытовыми обязанностями, чтобы освободить время для расслабления.

4. Делитесь своими мыслями:

  • поделитесь собственными мыслями и переживаниями о происходящем;
  • не перетягивайте одеяло на себя и не уменьшайте значимость проблемы. Некоторые мужчины, желая поддержать, пытаются обесценить чувства, что порой расстраивает женщин ещё больше.

5. Профессиональная помощь:

  • если стресс не проходит или остро переживается, предложите обратиться к специалисту;
  • сами также можете обратиться за консультацией, чтобы оценить степень опасности и выбрать правильную стратегию поведения.

Важно помнить, что каждый человек переживает стресс по-своему, и ваша поддержка может значительно облегчить этот период.

Признаки стресса:

1. Эмоциональные изменения:

  • подавленность, вялость, быстрая утомляемость;
  • чрезмерная агрессивность, раздражительность;
  • страх, тревога, панические атаки;
  • постоянное напряжение, частые слёзы.

2. Физические симптомы:

  • нарушения сна и аппетита;
  • головные боли, тремор, повышенная потливость;
  • проблемы с памятью и концентрацией внимания;
  • снижение продуктивности.

3. Поведенческие изменения:

  • желание избежать общения и привычных дел;
  • желание выговориться или, наоборот, нежелание обсуждать проблемы;
  • частые жалобы на здоровье.
Психология
Совет психолога