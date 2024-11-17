Психолог: чем отличается мужской и женский стресс и как с ним справиться

Психолог Кульгавчук рассказал, чем отличается мужской и женский стресс
В минувшую среду отмечался День борьбы со стрессом, который проводится ежегодно в каждую первую среду ноября. Как стресс влияет на нашу личную и семейную жизнь? Кто больше ему подвержен – мужчины или женщины? И как помочь своему избраннику этот стресс пережить? Разбирались в этом с известным психотерапевтом и сексологом Евгением Кульгавчуком.
Откуда берётся
– Причиной стресса могут быть как экстраординарные события – переезд на новое место жительства, смена работы, смерть близкого человека, развод, – так и череда неприятностей. Например, каждодневные финансовые проблемы, выполнение обязательств к определённому сроку, споры, ссоры, натянутные семейные отношения, недосыпание.
Кто больше подвержен стрессу
– В основном женщины страдают от стресса больше, чем мужчины. Это проявляется физически, например, головными болями и болями в шее. Женские нейроны более чувствительны к сигналам, вызванным гормоном кортикотропином, который вырабатывается во время стресса.
С другой стороны, мужчины более чувствительны к стрессу, потому что гормон тестостерон менее устойчив к эмоциональным нагрузкам. Мужчины переживают стресс на более глубоком уровне, и им часто нужно больше времени для восстановления.
Таким образом, женщины больше подвержены стрессу, но мужчины переживают его тяжелее.
Основные причины
У женщин:
- многозадачность – женщины часто стремятся выполнять множество задач, что приводит к переутомлению и стрессу;
- негативные новости – они сильнее влияют на женщин, что может стать источником ежедневного стресса;
- чрезмерная усталость – совмещение профессиональной и семейной жизни может привести к депрессии и стрессу. Это чаще стало встречаться у некоторых в формате «работы на удалёнке».
У мужчин:
- пробки на дорогах – мужчины больше страдают от стресса в пробках, так как их психика реагирует сильнее;
- отношения – выяснение отношений и обиды могут накапливать стресс у мужчин.
Чем отличаются мужской и женский стресс?
1. Эмоциональные реакции:
- мужчины обычно склонны скрывать свои эмоции, не выражать их явно. В периоды стресса могут становиться более бесчувственными, что часто расстраивает женщин;
- женщины часто проявляют свои эмоции открыто, в стрессовых ситуациях могут выражать тревогу и беспокойство громче и ярче.
2. Способы преодоления:
- мужчины – предпочитают решать проблемы практически и действенно. Могут заниматься физическими упражнениями или отвлекаться на другую деятельность;
- женщины – используют социальную поддержку. Общаются с друзьями, близкими или специалистами для эмоциональной поддержки. Могут заняться медитацией или йогой.
3. Физические проявления:
- мужчины – могут испытывать боли в груди или желудке;
- женщины – часто сталкиваются с головными болями или проблемами со сном.
4. Эмпатия:
- у мужчины в моменты сильного стресса эмпатия снижается;
- у женщин, наоборот, повышается.
Эти различия обусловлены как физиологическими, так и психологическими особенностями каждого пола.
Как сказывается на семейной жизни?
1. Эмоциональная дистанция:
- постоянный стресс может привести к эмоциональной дистанции между партнёрами;
- партнёры могут чувствовать себя подавленными и неспособными поддерживать эмоциональную связь.
2. Недостаток общения:
- в условиях стресса общение между партнёрами может ухудшаться;
- недостаток открытого и регулярного общения приводит к недопониманию и накоплению обид.
3. Финансовые проблемы:
- споры о деньгах часто усугубляются;
- партнёры могут чувствовать, что их усилия не ценятся, что приводит к конфликтам и напряжению.
4. Личностные изменения:
- стресс вызывает личностные изменения у одного или обоих партнёров;
- эти изменения могут привести к утрате общих целей и интересов, создавая непримиримые разногласия.
5. Внешние факторы:
- давление со стороны семьи и друзей может усиливаться в стрессовых ситуациях;
- негативное воздействие близкого окружения может подорвать доверие и стабильность в браке.
6. Измена и предательство:
- недостаток верности и эмоциональная измена могут стать результатом стресса и эмоциональной дистанции;
- это может привести к глубоким эмоциональным ранам, которые трудно залечить и которые порой требуют психотерапии.
7. Эмоциональная поддержка:
- в условиях стресса партнёры могут испытывать недостаток эмоциональной поддержки друг от друга;
- это может привести к поиску поддержки вне брака, что впоследствии также может способствовать разрыву отношений.
Как стресс бьёт по сексуальной жизни?
1. Эректильная дисфункция:
- лёгкий стресс может временно повысить либидо, но длительный – может привести к психогенной эректильной дисфункции. Это связано с тем, что эмоциональное напряжение подавляет сексуальное влечение и активность.
2. Снижение либидо:
- затяжные конфликты и жизненные проблемы могут углублять стресс, что приводит к снижению сексуального влечения;.
- мужчина может полностью потерять интерес к сексуальным отношениям.
3. Психологические факторы:
- внутреннее напряжение и неуверенность, вызванные стрессом, могут стать причиной неудач в постели.
- страх неудачи может привести мужчину к отказу от половой близости – он сошлётся на усталость или отсутствие настроения.
Одна из моих специализаций – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, и должен отметить, что за последние годы это стало встречаться чаще.
4. Физиологические проявления:
- стресс может вызывать головные боли, боли в груди или желудке, что также может влиять на сексуальную активность.
5. Эмоциональное состояние:
- мужчины могут испытывать трудности с достижением и поддержанием эрекции из-за внутреннего напряжения и тревожности.
Таким образом, стресс может стать серьёзным испытанием для отношений и семейной жизни.
Как помочь спутнику преодолеть стресс?
1. Будьте рядом:
- просто будьте рядом, не навязывая свою помощь. Не спешите с советами. Особенно это касается мужчин.
Вместо сопереживания мужчины часто выдают «консалтинг без запроса»;
- дайте понять, что вы готовы выслушать и поддержать.
2. Поощряйте выражение эмоций:
- избегайте банальностей и покажите, что любые реакции на стресс нормальны.
3. Снижайте уровень стресса:
- ограничьте количество информации о травмирующем событии.
- помогите с бытовыми обязанностями, чтобы освободить время для расслабления.
4. Делитесь своими мыслями:
- поделитесь собственными мыслями и переживаниями о происходящем;
- не перетягивайте одеяло на себя и не уменьшайте значимость проблемы. Некоторые мужчины, желая поддержать, пытаются обесценить чувства, что порой расстраивает женщин ещё больше.
5. Профессиональная помощь:
- если стресс не проходит или остро переживается, предложите обратиться к специалисту;
- сами также можете обратиться за консультацией, чтобы оценить степень опасности и выбрать правильную стратегию поведения.
Важно помнить, что каждый человек переживает стресс по-своему, и ваша поддержка может значительно облегчить этот период.
Признаки стресса:
1. Эмоциональные изменения:
- подавленность, вялость, быстрая утомляемость;
- чрезмерная агрессивность, раздражительность;
- страх, тревога, панические атаки;
- постоянное напряжение, частые слёзы.
2. Физические симптомы:
- нарушения сна и аппетита;
- головные боли, тремор, повышенная потливость;
- проблемы с памятью и концентрацией внимания;
- снижение продуктивности.
3. Поведенческие изменения:
- желание избежать общения и привычных дел;
- желание выговориться или, наоборот, нежелание обсуждать проблемы;
- частые жалобы на здоровье.