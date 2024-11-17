Психолог: чем отличается мужской и женский стресс и как с ним справиться

В минувшую среду отмечался День борьбы со стрессом, который проводится ежегодно в каждую первую среду ноября. Как стресс влияет на нашу личную и семейную жизнь? Кто больше ему подвержен – мужчины или женщины? И как помочь своему избраннику этот стресс пережить? Разбирались в этом с известным психотерапевтом и сексологом Евгением Кульгавчуком.

Откуда берётся

– Причиной стресса могут быть как экстраординарные события – переезд на новое место жительства, смена работы, смерть близкого человека, развод, – так и череда неприятностей. Например, каждодневные финансовые проблемы, выполнение обязательств к определённому сроку, споры, ссоры, натянутные семейные отношения, недосыпание.

Кто больше подвержен стрессу

– В основном женщины страдают от стресса больше, чем мужчины. Это проявляется физически, например, головными болями и болями в шее. Женские нейроны более чувствительны к сигналам, вызванным гормоном кортикотропином, который вырабатывается во время стресса.

С другой стороны, мужчины более чувствительны к стрессу, потому что гормон тестостерон менее устойчив к эмоциональным нагрузкам. Мужчины переживают стресс на более глубоком уровне, и им часто нужно больше времени для восстановления.

Таким образом, женщины больше подвержены стрессу, но мужчины переживают его тяжелее.

Основные причины

У женщин:

многозадачность – женщины часто стремятся выполнять множество задач, что приводит к переутомлению и стрессу;

негативные новости – они сильнее влияют на женщин, что может стать источником ежедневного стресса;

чрезмерная усталость – совмещение профессиональной и семейной жизни может привести к депрессии и стрессу. Это чаще стало встречаться у некоторых в формате «работы на удалёнке».

У мужчин:

пробки на дорогах – мужчины больше страдают от стресса в пробках, так как их психика реагирует сильнее;

отношения – выяснение отношений и обиды могут накапливать стресс у мужчин.

Чем отличаются мужской и женский стресс?

1. Эмоциональные реакции:

мужчины обычно склонны скрывать свои эмоции, не выражать их явно. В периоды стресса могут становиться более бесчувственными, что часто расстраивает женщин;

женщины часто проявляют свои эмоции открыто, в стрессовых ситуациях могут выражать тревогу и беспокойство громче и ярче.

2. Способы преодоления:

мужчины – предпочитают решать проблемы практически и действенно. Могут заниматься физическими упражнениями или отвлекаться на другую деятельность;

женщины – используют социальную поддержку. Общаются с друзьями, близкими или специалистами для эмоциональной поддержки. Могут заняться медитацией или йогой.

3. Физические проявления:

мужчины – могут испытывать боли в груди или желудке;

женщины – часто сталкиваются с головными болями или проблемами со сном.

4. Эмпатия:

у мужчины в моменты сильного стресса эмпатия снижается;

у женщин, наоборот, повышается.

Эти различия обусловлены как физиологическими, так и психологическими особенностями каждого пола.

Как сказывается на семейной жизни?

1. Эмоциональная дистанция:

постоянный стресс может привести к эмоциональной дистанции между партнёрами;

партнёры могут чувствовать себя подавленными и неспособными поддерживать эмоциональную связь.

2. Недостаток общения:

в условиях стресса общение между партнёрами может ухудшаться;

недостаток открытого и регулярного общения приводит к недопониманию и накоплению обид.

3. Финансовые проблемы:

споры о деньгах часто усугубляются;

партнёры могут чувствовать, что их усилия не ценятся, что приводит к конфликтам и напряжению.

4. Личностные изменения:

стресс вызывает личностные изменения у одного или обоих партнёров;

эти изменения могут привести к утрате общих целей и интересов, создавая непримиримые разногласия.

5. Внешние факторы:

давление со стороны семьи и друзей может усиливаться в стрессовых ситуациях;

негативное воздействие близкого окружения может подорвать доверие и стабильность в браке.

6. Измена и предательство:

недостаток верности и эмоциональная измена могут стать результатом стресса и эмоциональной дистанции;

это может привести к глубоким эмоциональным ранам, которые трудно залечить и которые порой требуют психотерапии.

7. Эмоциональная поддержка:

в условиях стресса партнёры могут испытывать недостаток эмоциональной поддержки друг от друга;

это может привести к поиску поддержки вне брака, что впоследствии также может способствовать разрыву отношений.

Как стресс бьёт по сексуальной жизни?

1. Эректильная дисфункция:

лёгкий стресс может временно повысить либидо, но длительный – может привести к психогенной эректильной дисфункции. Это связано с тем, что эмоциональное напряжение подавляет сексуальное влечение и активность.

2. Снижение либидо:

затяжные конфликты и жизненные проблемы могут углублять стресс, что приводит к снижению сексуального влечения;.

мужчина может полностью потерять интерес к сексуальным отношениям.

3. Психологические факторы:

внутреннее напряжение и неуверенность, вызванные стрессом, могут стать причиной неудач в постели.

страх неудачи может привести мужчину к отказу от половой близости – он сошлётся на усталость или отсутствие настроения.

Одна из моих специализаций – это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, и должен отметить, что за последние годы это стало встречаться чаще.

4. Физиологические проявления:

стресс может вызывать головные боли, боли в груди или желудке, что также может влиять на сексуальную активность.

5. Эмоциональное состояние:

мужчины могут испытывать трудности с достижением и поддержанием эрекции из-за внутреннего напряжения и тревожности.

Таким образом, стресс может стать серьёзным испытанием для отношений и семейной жизни.

Как помочь спутнику преодолеть стресс?

1. Будьте рядом:

просто будьте рядом, не навязывая свою помощь. Не спешите с советами. Особенно это касается мужчин.

Вместо сопереживания мужчины часто выдают «консалтинг без запроса»;

дайте понять, что вы готовы выслушать и поддержать.

2. Поощряйте выражение эмоций:

избегайте банальностей и покажите, что любые реакции на стресс нормальны.

3. Снижайте уровень стресса:

ограничьте количество информации о травмирующем событии.

помогите с бытовыми обязанностями, чтобы освободить время для расслабления.

4. Делитесь своими мыслями:

поделитесь собственными мыслями и переживаниями о происходящем;

не перетягивайте одеяло на себя и не уменьшайте значимость проблемы. Некоторые мужчины, желая поддержать, пытаются обесценить чувства, что порой расстраивает женщин ещё больше.

5. Профессиональная помощь:

если стресс не проходит или остро переживается, предложите обратиться к специалисту;

сами также можете обратиться за консультацией, чтобы оценить степень опасности и выбрать правильную стратегию поведения.

Важно помнить, что каждый человек переживает стресс по-своему, и ваша поддержка может значительно облегчить этот период.

Признаки стресса:

1. Эмоциональные изменения:

подавленность, вялость, быстрая утомляемость;

чрезмерная агрессивность, раздражительность;

страх, тревога, панические атаки;

постоянное напряжение, частые слёзы.

2. Физические симптомы:

нарушения сна и аппетита;

головные боли, тремор, повышенная потливость;

проблемы с памятью и концентрацией внимания;

снижение продуктивности.

3. Поведенческие изменения: