Путешественники поделились рецептом счастья

Посещение разных стран не только избавляет от ментальных проблем, но и омолаживает физически. По мнению ученых, новый опыт, который приносят путешествия, влияет на гормональную систему человека, ускоряет метаболизм и заставляет мозг работать активнее. В свою очередь, психологи уверены: поездки способны не просто расширить кругозор, но и подарить настоящее счастье. И путешественники из России с ними согласны. Как решение познавать мир навсегда изменило их жизнь и чего лишаются люди, которые экономят на отпуске, — в материале «Ленты.ру».

«У тебя нет выбора, кроме как продолжать идти»

«Я живу в бешеном ритме, поэтому часто не могу отключить голову и мне очень нужна перезагрузка. Как это сделать в условиях города? Можно напиться, например. Но даже в состоянии опьянения мозг продолжает работать, хотя и становится более расслабленным на некоторое время», — рассуждает журналист и альпинист Денис из Москвы.

Способом эмоционального расслабления для мужчины стали одиночные походы в горы. Он признается, что любимое состояние у него наступает в моменты самых сложных физических нагрузок: когда тело находится на пределе возможностей, мозг начинает избавляться от лишних размышлений и фокусируется на банальных вопросах: «Когда я смогу отдохнуть? Что мне поесть? Где я буду спать?»

«Только на высоте, в экстремальных условиях, я могу достичь этого. Кажется, что и в спортзале можно изнурить себя физически и перестать думать о проблемах. Однако после десятого подхода на турнике ты доведешь мышцы до отказа и в конце концов остановишься. А на высоте пять тысяч метров над уровнем моря ты осознаешь, что если не продолжишь восхождение, то останешься на вершине и умрешь. У тебя нет выбора, кроме как продолжать идти. И именно в эту секунду я чувствую, насколько чиста моя голова. В ней нет ни мыслей, ни тревоги. Я обожаю записывать на листочке волнующий меня вопрос и задавать его себе в момент, когда силы на исходе, а подниматься надо еще несколько часов. Как правило, я нахожу все ответы в этом состоянии. Голова чиста. Ей ничего не мешает. Задаешь вопрос — получаешь ответ», — делится путешественник.

Денис отмечает, что пребывание на свежем горном воздухе, физические нагрузки и эмоциональная разрядка положительно повлияли и на его здоровье. Он чувствует, как укрепляется его тело, улучшается общее самочувствие и снижается уровень стресса.

«Путешествия помогают не только найти гармонию с собой, но и улучшают здоровье. Возможно, есть и другие методы достичь этого, но я их пока не нашел», — говорит он.

«Старение нельзя остановить, но можно замедлить»

Осенью 2024 года группа австралийских и китайских ученых провела междисциплинарное исследование и заключила, что путешествия способствуют улучшению физического здоровья и омолаживают организм. Они впервые описали ценность туризма с точки зрения энтропии — универсального закона естественного движения от порядка к хаосу, разрушению и смерти.

В ходе эксперимента выяснилось, что позитивной опыт от поездок способен поддерживать так называемое низкоэнтропийное состояние, замедляющее процесс старения.

«Туризм — это не только досуг и отдых. Он также может способствовать физическому и психическому здоровью людей, — заявил ведущий автор Фанли Ху. — Старение необратимо. Его нельзя остановить, но можно замедлить».

По словам ученого, состояние низкой энтропии основано на четырех системах организма: самозащиты, самовосстановления, защиты от износа и самоорганизации. И его можно компенсировать с помощью путешествий.

В первую очередь, речь идет о системе самозащиты: с одной стороны, непривычная обстановка помогает расслабиться и отключиться от рутины, однако с другой — может стать причиной стресса. Последний ускоряет метаболизм и развивает способность организма защищаться от внешних угроз, укрепляя систему самозащиты. Хорошо спланированный отдых, напротив, облегчает хронический стресс и снижает чрезмерную активность иммунной системы.

Положительные впечатления, получаемые в отпуске, вызывают выработку гормонов, содействующих регенерации тканей.

Ученые объяснили, что, когда такие гормоны высвобождаются в большом объеме, система самовосстановления начинает функционировать лучше. В то же время умеренная активность в путешествиях приводит к снижению напряжения и мышечной усталости, а также облегчает работу обмена веществ. Так система защиты от износа начинает работать эффективнее, позволяя органам и тканям дольше оставаться в состоянии низкой энтропии.

Наконец, физические нагрузки, например, долгие пешие прогулки, горные походы, катание на велосипеде и плавание, стимулируют метаболизм, улучшают кровообращение, транспорт питательных веществ и выведение шлаков. В итоге все это помогает координировать систему самоорганизации и, более того, поддерживает систему самовосстановления.

Это подтверждают и российские путешественники. Предприниматель и стилист по прическам Дарья из Брянска утверждает, что замечает изменения в физическом состоянии, когда уезжает в отпуск.

«Дома мне часто сложно встать с кровати и пойти на работу. Тело и разум устают от обязанностей, общения, ответственности. Нет ни сил, ни моральный выдержки принимать решения. Но когда мне нужно ехать в три часа ночи в аэропорт, все меняется. Я подскакиваю, несмотря на то что не выспалась или у меня была сложная неделя. Вот сейчас я на Шри-Ланке и каждый день встаю в семь утра, хотя дома мне тяжело проснуться даже в 10. Здесь физически намного легче и просыпаться, и двигаться», — делится она.

Известный Фрамингемский эксперимент — самое масштабное исследование сердечно-сосудистых заболеваний, которое продолжается уже более 70 лет, — показал, что женщины, которые уходят в отпуск раз в шесть лет или реже, сталкиваются с двойным риском инфаркта или других проблем с сердцем по сравнению с теми, кто отдыхает дважды в год. Более того, при 10-11 часах работы в сутки увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

«Единственное, на что действительно стоит тратить деньги»

По мнению клинического нейропсихолога из Питтсбургского университета Пола Нассбаума, путешествия оказывают собственное, независимое действие на организм. Они являются восстановительной активностью для мозга, которая может отсрочить развитие болезни Альцгеймера. Уезжая из привычной обстановки, человек «забрасывает» мозг в место с другими правилами поведения и нетипичными визуальными стимулами. Все это заставляет мозг активно обрабатывать поступающие извне сигналы. А на это требуется больше усилий, чем на обработку привычной информации.

С Нассбаумом соглашается российский патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. По ее словам, все, что стимулирует человека развиваться, помогает сохранять молодость мышления.

«Если путешествия становятся значимой частью жизни, то мы говорим о человеке, который постоянно стимулирует интеллектуальную, зрительную, сенсорную часть психики. Новые впечатления, новые люди, новые вкусы, новый язык и даже новый вид из окна — это обработка большого количества информации и адаптация в экстремальных условиях», — говорит эксперт.

У активного путешественника постепенно расширяются взгляды на жизнь: на другом континенте он встречает людей, которые прожили столько же лет, однако получили за это время совсем иной жизненный опыт. Кулешова подчеркивает, что у такой насмотренности есть подводные камни — человеку становится сложнее соглашаться на обыденность. Будни без приключений становятся скучными, и в них не хочется оставаться, поскольку есть потенциальная возможность проживать более полную жизнь. В этом плане ценность путешествий — это приобретение колоссального опыта в очень короткий промежуток времени.

«Люди, которые путешествуют, подсаживаются на эту иглу: им хочется посмотреть все больше мест, поэтому у них есть стимул больше работать. К тому же появляются разные новые увлечения. Например, я обожаю серфинг, поэтому, приезжая на Шри-Ланку, я сразу бегу за доской и в океан. Я давно хорошо зарабатываю, но раньше я даже не думала о путешествиях — просто тратила деньги на другое. А потом попробовала и поняла, что это единственное, во что действительно стоит вкладываться, — рассказывает фитнес-блогер Анастасия из Дзержинска. — Все началось с восхождения на гору Килиманджаро в 2023 году — я провела около месяца в Африке, и каждый день, ложась спать, я не знала, что ждет меня завтра. Это сильно повлияло на мое восприятие мира и на внутреннее состояние. Мне показалось, что я прожила отдельную жизнь», — Дарья

Анастасия утверждает, что после поездки она была «заряжена» на протяжении нескольких месяцев и каждый день испытывала счастье. Девушка осознала, что хочет так себя чувствовать всегда — и начала двигаться к своей цели. Она улетела на Бали, потом в Таиланд, впервые посетила Италию и Испанию.

«И этот год стал самым счастливым в моей жизни, потому что таких эмоций я не испытывала никогда прежде», — поделилась она.

Мнение блогерши разделяет и стилистка Дарья.

«Когда вкладываешь много сил в работу, ты морально истощаешься. Казалось бы, нужно радоваться тому, что твои проекты успешные, что бизнес процветает, но на самом деле ты не получаешь удовольствия от дохода. Сами по себе деньги ничего не дают, эти бумажки не приносят эмоций, — продолжает Дарья. — Меня не вдохновляют дорогие покупки — меня вдохновляют красивые закаты и водопады, неизведанные культуры. Только это дарит ощущение эйфории и радость от проделанной работы. То есть я заработала деньги и действительно потратила их именно на себя».

Чтобы интересоваться путешествиями, необходимо быть реализованным в других, более важных сферах жизни, таких как здоровье и финансовое благополучие, напоминает Кулешова. Когда эти потребности закрыты, у человека появляется стремление к следующему уровню — духовному. Если человек задавлен долгами, нелюбимой работой и несчастливыми отношениями, в его психическом пространстве просто нет места для познания мира. Поэтому, если путешествия становятся образом жизни, то все остальные аспекты должны быть в балансе.

«Я впервые в жизни взяла билет в один конец»

Посещение новых стран оказывает положительное влияние не только на физическое, но и на ментальные здоровье. Порой оно даже способно исцелять от травматичных событий, пережитых в прошлом.

«Одна поездка повлияла на мое психологическое состояние лучше, чем любая терапия, и изменила мою жизнь. В тот момент я пережила тяжелое расставание с молодым человеком, которого я безумно любила и который был буквально смыслом моей жизни», — признается журналистка Полина из Москвы.

По словам девушки, с момента разрыва прошло несколько месяцев, однако ей не становилось легче. На моральное состояние влияло и мрачное время года — наступала зима, природа в ее городе стала серой и мрачной. Полине казалось, что в жизни нет и и не может быть никакого просвета, и тогда она решила обратиться к психологу. Специалист предположил, что его клиентка переживает депрессивный эпизод, и посоветовал ей сменить обстановку и полететь в теплую страну. В то время журналистка как раз мечтала побывать на Бали.

«Я впервые в жизни взяла билет в один конец на остров, где никогда не была. Сразу же по приезде я отправилась к океану гулять босиком — прямо в полуденное пекло. И в эту секунду, оказавшись на пляже, я поняла, что это то место, которое меня излечит. Так и произошло — пару месяцев спустя я стала совершенно другим человеком. Такой легкости я не испытывала никогда в жизни», — описывает ощущения она.

Полина считает, что целительный эффект в том числе оказала и сама природа. Каждое утро путешественницы начиналось у океана: она брала завтрак навынос, смотрела на воду и медитировала. Днем девушка загорала, а вечером приходила любоваться закатом.

«Возможно, когда ты проводишь целые дни у океана, это меняет сознание и успокаивает разум. Я задумывалась о том, насколько ничтожны мои проблемы в масштабах Вселенной. Теперь я считаю, что путешествия способны буквально лечить людей. Особенно, если ты едешь в свое место силы. И это может быть совершенно любое место — горы, тропический остров или пятизвездочный отель в Турции», — размышляет она.

«Люди, которые сидят дома, не раскрывают свой потенциал счастья»

Планирование путешествия может быть почти таким же приятным, как и сама поездка. Исследование Корнеллского университета показало, что оно повышает уровень счастья гораздо больше, чем ожидание покупки долгожданного материального блага. По мнению доцента Техасского университета Амита Кумара, одна из причин заключается в общении с другими людьми.

«В конечном итоге мы больше говорим с людьми о пережитом опыте, чем о материальных вещах. Из него рождаются лучшие темы для рассказа», — поясняет он.

А его коллега Мэтью Киллингсворт полагает, что источником радости здесь является нацеленность человека на будущее. У каждой поездки есть начало и конец, и разум склонен «смаковать» фантазии о приключениях задолго до того, как они начались.

«Когда мы представляем, как едим джелато на площади в Риме или катаемся на водных лыжах с друзьями, то мы уже переживаем собственную версию этих событий в своем сознании», — говорит он. «Для меня бронирование тура — это уже кайф. Когда билеты куплены, открывается второе дыхание — хочется побыстрее справиться с делами до отпуска. Какие места я смогу увидеть? Что я попробую из еды? С кем буду общаться? Эти мысли дают энергию для того, чтобы работать более продуктивно», — Дарья.

Дарья считает, что, отказывая себе в путешествиях, человек лишается возможности научиться видеть одну и ту же ситуацию с разных сторон. Из-за узкого кругозора он не понимает, насколько многогранным может быть мир и насколько мировоззрение жителей другой части планеты отличается от мировоззрение россиянина. По мнению стилистки, знакомясь с другими точками зрения, человек развивает в себе вариативное мышление, которое в будущем дарит ему простор для выбора.

«В общении с людьми, которые сидят дома, часто возникают сложности. Они мыслят в рамках своей среды, не выходя за грань. Мне кажется, они не такие счастливые — они просто не раскрывают свой потенциал счастья», — Дарья.

Психолог Василиса Кулешова утверждает, что путешествие соединяет человека с его духовной составляющей. Она приводит термин destitny сall из юнгианского анализа, который переводится как «зов судьбы» или «зов сердца». Согласно этой теории, если рассматривать жизнь как путь, то потребность в путешествии со всем его разнообразием и проблемами — это естественное состояние человека.