Врачи объяснили возможные причины сексуальной активности во сне

Британский врач-терапевт Лоуренс Каннингем заявил, что одной из возможных причин бессознательной сексуальной активности во сне является стресс. О других провокаторах этого редкого психического расстройства сна он рассказал изданию Daily Star.

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Каннингем объяснил, что сексомния — это заболевание, при котором человек во время медленной или глубокой фазы сна проявляет сексуальную активность. По его словам, точные причины этого расстройства до конца не установлены, но провоцировать его развитие могут стресс, недосып, употребление алкоголя или наркотиков, эпизоды лунатизма в детстве, а также генетическая предрасположенность.

Еще одним фактором риска развития сексомнии врач назвал нарушения сна и обструктивное апноэ, из-за которого дыхание человека прерывается. По версии ученых, эта краткосрочная нехватка кислорода во сне и запускает механизм возбуждения, отметил специалист.

Каннингем подчеркнул, что из-за того, что человек чаще всего не знает, что у него есть сексомния, это заболевание потенциально опасно как для него, так и для его партнера.

«Люди с сексомнией обычно ничего не помнят о происходящем. Это может вызывать беспокойство у больных, и у их партнеров. Я сталкивался со случаями, когда люди изначально не подозревали о своем состоянии, пока его не заметил кто-то другой», — рассказал врач.

Ранее 50-летняя жительница Великобритании по имени Лорен заявила, что из-за редкого сексуального расстройства вынуждена каждую ночь запираться в спальне. По ее словам, в бессознательном состоянии она прижимается к мужу, поглаживает его и пытается заниматься сексом. Помимо того, что Лорен сама инициирует секс, она также встает с постели, чтобы привести себя в порядок, и отправляет текстовые сообщения, но на следующее утро ничего не помнит.