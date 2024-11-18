Эксперт объяснила, почему люди массово верят в эзотерику

Психолог Ника Болзан: веру в сверхъестественное объясняют особенности работы мозга. Многие россияне увлекаются псевдонаучными практиками: гадают на картах Таро, составляют натальные карты или изучают бодиграфы. По данным ВЦИОМа, около 28% россиян не отрицают эзотерику и верят в способность отдельных людей предсказывать судьбу. Такие практики — как «волшебная таблетка», которая помогает быстро справиться с сомнениями или легко получить желаемое», сказала «Секрету» психолог Ника Болзан.

Как наш мозг обманывает нас

В основе веры в сверхъестественное лежат когнитивные искажения.

Как отметила эксперт в разговоре с «Секретом», человеческая психика склонна находить взаимосвязи там, где их нет. Одни из основных когнитивных ошибок, которые объясняют веру людей в потустороннее, — это эффект Барнума и иллюзорная корреляция.

Эффект Барнума выражается в том, что человек склонен воспринимать обобщённые характеристики как достоверные. С ним сталкивался практически каждый во время чтения астрологических предсказаний. Даже если человек считает гороскопы выдумкой, он может испытывать необычное ощущение, видя описание черт личности определённого знака зодиака.

«В такие моменты кажется, что псевдонаучная система каким-то образом смогла удивительно точно составить психологический портрет», — объяснила «Секрету» психолог.

Иллюзорная корреляция возникает тогда, когда мы придаём большое значение одному аспекту, игнорируя остальные. Человеку свойственно испытывать беспокойство в условиях неопределённости: это древняя защитная реакция на опасность.

В отличие от наших предков, которые быстро реагировали на шорохи в лесу или следы зверей, в современном мире существует множество других сложных факторов. Поэтому нам важно, чтобы невероятные совпадения, с которыми мы сталкиваемся, подчинялись какой-то логике.

Ника Болзан подчеркнула, что люди готовы самостоятельно создавать логику, соединяя между собой совершенно не связанные явления. Человек придаёт большое значение одному факту и не обращает внимания на другие, что объясняет веру в магию, гадания и порчи.

Почему бизнес стал использовать эзотерику

Увлечение эзотерикой не обошло стороной и бизнес. Компании сотрудничают с тарологами, астрологами, нумерологами, а некоторые соискатели в резюме указывают навык гадания на Таро.

«Начальники или эйчары, которые нанимают новых сотрудников, — точно такие же люди, которые могут попадать в ловушку когнитивных искажений. За последние годы всё чаще при приёме на работу у человека спрашивают его точное время рождения для составления натальной карты. Так работодатели хотят обезопасить себя и быть готовыми к чертам нового коллеги», — объяснила эксперт.

По её словам, соискатель может точно так же верить в псевдонаучные системы, соглашаясь с расшифровкой своего характера и ведя себя соответственно. Тем самым стереотип только подкрепляется: человек и вправду ведёт себя так, как ему продиктовал гороскоп.

Вредит ли эзотерика жизни

Нельзя однозначно сказать, что вера в Таро и другие эзотерические практики негативно влияет на жизнь и психологическое благополучие, рассуждает психолог. Кому-то они дают иллюзию контроля и уверенности в завтрашнем дне. Однако одновременно с этим человек лишается статуса хозяина своей жизни.