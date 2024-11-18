Что делать, если вам не нравится ваш голос

Существуют особенности голоса, которые делают его «некрасивым». Например, зажатый, неуверенный, «голос в себя», или когда человек бубнит под нос. Действительно ли бывают некрасивые голоса и можно ли с этим что-то сделать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по голосу и профессионального диктора Сергея Вострецова.

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Существуют ли «некрасивые голоса»

По его мнению, некрасиво, если человек говорит нечетко, — слушать и понимать его непросто. Неубедительно звучит монотонный голос, без посыла, слишком высокий. У красивого голоса — свои особенности. Он вселяет уверенность, расслабленность, отсутствие тревоги.

При этом, если разобраться, то некрасивых голосов не бывает, заверил эксперт.

Человек может «звучать» не слишком привлекательно для окружающих, если он сам не уверен в себе, а потому и зажимает свои голосовые связки. Зажатые связки влияют на то, как он говорит, — голос становится невнятным, неуверенным, неубедительным. Именно так и воспринимается сказанное, — пояснил собеседник «ВМ».

Часто бывает, что собственный голос кажется человеку некрасивым, заметил диктор:

Одно дело слышать его в своей голове, в своих фантазиях, ассоциируя с определенным образом, и совсем другое — услышать в записи. Его звук обычно диссонирует с тем, как человек себя воспринимает и слышит. Из-за этого возникает ощущение, что голос звучит некрасиво, человек еще больше начинает зажиматься.

Главная проблема «некрасивого голоса», как считает эксперт, это невозможность донести все мысли, которыми хотелось бы поделиться.

Из-за неуверенности в себе одни начинают говорить слишком тихо, другие — слишком громко и быстро. И скорость, и громкость влияют на тембр голоса. Чем быстрее и громче мы говорим, тем выше становится тембр, тем более раздражающе для окружающих звучит голос, — отметил специалист.

Упражнения для голоса

Диктор рассказал, что есть несколько способов, которые помогают бороться с некрасивым голосом, приобрести уверенность и глубину в звучании:

«Глухая бабушка»

Для начала нужно научиться говорить спокойно, не торопясь, громко, но при этом не крича. Можно потренироваться на упражнении «глухая бабушка», представив, что в соседней комнате сидит бабушка, которая плоховато слышит, и ей нужно рассказать что-то внятно и без крика. Для этого голос должен стать громче и объемнее, но голосовые связки при этом не должны напрягаться.

Голосовая опора

Чтобы снять напряжение со связок, нужно найти голосовую опору. Голосовая опора — это диафрагма, которая находится в тонусе. Она, как и голос, напрямую связана с дыханием, ведь голос — это озвученное дыхание. Если не научиться правильно дышать, то он будет слабым и не очень красивым.

Нужно уметь распределять свое дыхание на всю фразу целиком, чтобы его хватало до конца предложения — и первые слова, и окончания последних должны звучать четко и уверенно. В ситуациях, когда предложение длинное, а потому дыхания может не хватить, необходимо уметь находить в этом предложении логические паузы и в этих паузах делать вдох, чтобы иметь возможность договорить.

Чтение вслух

Одно из упражнений, помогающее самостоятельно развивать красоту голоса, — ежедневное чтение по 2–3 страницы вслух. В процессе можно представить, что вы читаете той самой бабушке из примера выше: важно следить за дыханием, темпом, силой голоса.