Психолог объяснила, как понять, что вами манипулируют

Психолог Соколова объяснила, как понять, что вами манипулируют
Манипуляции - это скрытые способы повлиять на человека, его чувства, поведение и действия с целью собственной выгоды. Такое определение дала психолог Светлана Соколова.
По ее словам, склонные к такому поведению люди знают, на какие слабости можно надавить в каждом конкретном случае.
Манипуляция может быть и через "плюс", когда вас уверяют в том, как будет здорово, если именно вы сделаете что-то. На самом же деле в этот момент манипулятор старается для себя, - добавила Соколова.
Но чаще всего любители "дергать за ниточки" давят на чувство вины и угрожают отказом от общения. Психолог назвала признаки, по которым можно понять, что вами манипулируют:
- Постоянное ощущение вины. Особенно рядом с определенным человеком.
- Постоянное нарушение ваших границ. После разговора с манипулятором вы часто делаете то, что не собирались изначально.
- Ваши потребности и чувства игнорируются. Появляется ощущение, что вы кому-то что-то должны.
Светлана Соколова объяснила, как противостоять манипуляциям.
- Во-первых, нужно изучить их механизм и отличия от общепринятого поведения. Например, прямая просьба подразумевает два ответа – "да" или "нет", то есть возможность выбора. А манипулятор представляет ситуацию не так, как все есть на самом деле.
- Во-вторых, следует узнать свои личные границы и научиться их отстаивать. Говорить нет, не чувствуя при этом свою вину.
- В-третьих, заручиться поддержкой других людей. Друг или психолог поможет увидеть ситуацию со стороны, дать альтернативную точку зрения.
- В-четвертых, разоблачить манипуляцию. Сказать: "Я думаю, что ты делаешь это для этого". Или прямо спросить: "Что ты хочешь от меня на самом деле?".
- В-пятых, поможет полное прекращение общения или игнорирование той части фразы, которая является манипулятивной.
Это своего рода ответ манипуляцией на манипуляцию, но важно понимать: вряд ли вы сможете переиграть опытного манипулятора. Пытаться отстраниться - безопаснее, чем манипулировать в ответ, - предупредила Светлана Соколова в беседе с "Тульской службой новостей".