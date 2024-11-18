Психолог объяснила, как понять, что вами манипулируют

Манипуляции - это скрытые способы повлиять на человека, его чувства, поведение и действия с целью собственной выгоды. Такое определение дала психолог Светлана Соколова.

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По ее словам, склонные к такому поведению люди знают, на какие слабости можно надавить в каждом конкретном случае.

Манипуляция может быть и через "плюс", когда вас уверяют в том, как будет здорово, если именно вы сделаете что-то. На самом же деле в этот момент манипулятор старается для себя, - добавила Соколова.

Но чаще всего любители "дергать за ниточки" давят на чувство вины и угрожают отказом от общения. Психолог назвала признаки, по которым можно понять, что вами манипулируют:

Постоянное ощущение вины. Особенно рядом с определенным человеком. Постоянное нарушение ваших границ. После разговора с манипулятором вы часто делаете то, что не собирались изначально. Ваши потребности и чувства игнорируются. Появляется ощущение, что вы кому-то что-то должны.

Светлана Соколова объяснила, как противостоять манипуляциям.

Во-первых, нужно изучить их механизм и отличия от общепринятого поведения. Например, прямая просьба подразумевает два ответа – "да" или "нет", то есть возможность выбора. А манипулятор представляет ситуацию не так, как все есть на самом деле.

Во-вторых, следует узнать свои личные границы и научиться их отстаивать. Говорить нет, не чувствуя при этом свою вину.

В-третьих, заручиться поддержкой других людей. Друг или психолог поможет увидеть ситуацию со стороны, дать альтернативную точку зрения.

В-четвертых, разоблачить манипуляцию. Сказать: "Я думаю, что ты делаешь это для этого". Или прямо спросить: "Что ты хочешь от меня на самом деле?".

В-пятых, поможет полное прекращение общения или игнорирование той части фразы, которая является манипулятивной.