Психолог объяснил, как распознать в себе опасный синдром

Персонаж японской поп-культуры Марио стал прообразом психологического «синдрома Марио», мешающего людям достигать успеха из-за стремления угождать другим в ущерб своим интересам. Об этом феномене рассказал психолог-практик Николай Баранов.

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Марио, созданный Сигэру Миямото в 1981 году, стал символом готовности помогать, что в реальной жизни проявляется в жертвенности и отказе от собственных целей. Люди с этим синдромом часто сосредотачиваются на признании окружающих, игнорируя личные достижения, что особенно проявляется в профессиональной деятельности. Например, руководители с таким подходом вместо реального успеха ставят целью общественное одобрение, выбирая не компетентных сотрудников, а «хороших людей».

Ключевые признаки синдрома — иллюзия успеха из-за поддержки окружающих, постоянная борьба с воображаемыми проблемами и стремление выглядеть исключительно «хорошим человеком». Такое поведение тормозит развитие и приводит к стагнации.

Баранов рекомендует справляться с этим состоянием, определяя приоритеты, рационально распределяя ресурсы и учась говорить «нет». Освобождение от синдрома требует глубокого самопознания и поиска баланса между заботой о себе и об окружающих, подытожил эксперт РИАМО.

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