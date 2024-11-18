Почему непредсказуемый начальник хуже постоянного агрессора

Исследование ученых из Технологического института Стивенса (США), опубликованное в журнале Journal of Applied Psychology показало, что «качели» между оскорбительным и этичным поведением руководителя причиняет сотрудникам больший вред, чем постоянное плохое отношение.

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В ходе экспериментов и опросов более 650 сотрудников из США и Европы исследователи выяснили, что непредсказуемость начальников вызывает у работников эмоциональное истощение и деморализацию. Постоянное ожидание, какой босс появится сегодня — «хороший» или «плохой», подрывает уверенность в себе и не дает человеку привыкнуть к обстановке. Такой стиль назвали «поведение Джекилла и Хайда».

Исследование показало, что такое отношение руководства даже более токсичное, чем постоянная грубость и тирания со стороны начальства. Это создает атмосферу неопределенности и нестабильности в коллективе.

«Возвращение к хорошему поведению не стирает последствий предыдущего плохого, а в некоторых случаях даже усугубляет ситуацию», — отмечает доктор Хаоин Сюй, ведущий автор исследования.

Доктор Сюй предлагает компании обратить внимание на жалобы сотрудников и привлекать руководителей к ответственности за их поведение. Также полезно внедрять коучинг по управлению гневом для лидеров, чтобы помочь им контролировать импульсивность.