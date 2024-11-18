Пять признаков нездоровых отношений: как их распознать и устранить

Наверняка, пары, вступающие в брак, хотят жить долго и счастливо вместе. Но иногда так бывает, что только лишь желания недостаточно, и возникает вопрос: «А мои отношения здоровые?». По каким признакам это можно понять и что делать, если это не так? Разобраться в этом нам помогла инструктор практик для здоровья и удовольствия, сексолог-психолог с 5-летним опытом работы Ольга Лесняк, которая рассказала о признаках нездоровых отношений.

Первый признак: чувство вины

Вы часто чувствуете себя виноватой. Чувство вины за поступки, действия, мысли постоянно преследует вас.

Что делать? Наш эксперт советует завести дневник событий и эмоций.

«Примерно две недели записывайте, что происходило, что вы чувствовали в моменте, после контакта с какими людьми чувство вины усиливается. После сделайте выводы и начните маленькими шагами менять свою жизнь. Например, вы увидели, что точно не виноваты. Встаньте перед зеркалом и поговорите с собой. Убедите себя, что не стоит брать эту вину на себя и переживать», — рассказывает психолог.

Второй признак: отсутствие сексуального желания

Вы не чувствуете сексуального желания к партнеру более 3 месяцев при условии физического здоровья. Вы отдаете супружеский долг через не хочу, и потом ощущаете грусть и желание спрятаться. Так бывает, когда накапливаются обиды, разочарования, проблемы, которые вы в браке не можете решить.

Что делать? Быть честной с собой и разговаривать с партнером.

«Поставьте секс на паузу и разберитесь, что происходит в вашей паре. Пусть вы потратите время и силы, но зато получите не кризис, где один выход — развод, а отношения, которые вас устраивают», — советует сексолог.

Третий признак: дома ощущаете себя, как на работе

Семья для вас — это место, где нет легкости, расслабленности, безопасности. В отношениях вы служите мужу, а он лишь принимает и критикует.

Что делать? Проверить отношения на предмет абьюза. Для этого есть тесты, статьи. После этого разбирайтесь с тем, что у вас получилось. Можно мягко, постепенно уделять своим желаниям и потребностям больше времени.

Четвертый признак: ревность

Вы ревнуете, вас ревнуют — сильно, агрессивно, постоянно. Немного ревности в отношениях поднимает настроение, включает возбуждение. Но если это чувство гипертрофировано — совместная жизнь становится невозможной.

Что делать? Лучше обратиться к семейному психологу — это будет быстро и эффективно.

Пятый признак: нравится быть в ссоре

Во время ссор вы или ваш партнер уделяете время себе, больше общаетесь с друзьями, пребываете в хорошем настроении.

Что делать? Поговорите с собой. Поймите, почему вам лучше быть одной в паре, вспомните, а почему вы выбрали именно этого человека и что было хорошим в ваших отношениях с ним раньше.

«Также поговорите с партнером. Обсудите брак как бизнес-проект, в котором каждый что-то вкладывает и что-то забирает, возможно, у вас нет этого обмена. Найдите компромиссы», — советует наш эксперт.

Как решить проблемы в семье

Здоровые отношения в браке — это когда партнеры самореализуются, с удовольствием проводят время вместе, но и отдельно они тоже личности. Но если вы понимаете, что в вашей семье все же есть проблемы, вот несколько советов от нашего эксперта, как их решить:

Признайте проблему. Поговорите с партнером — обменяйтесь доводами. Найдите точки сближения, общие интересы. Вспомните, что вы уже делали, чтобы решить эту проблему. Например, можно попробовать согласиться с мужем и его видением какого-то момента и посмотреть, что будет. Еще раз поговорите и договоритесь в определенных моментах. Действуйте согласно договоренности. Через время проанализируйте и обсудите результаты. Если не справляетесь или не получилось договориться, обратитесь вместе к специалисту.

Важно! Результат будет, когда оба партнера ищут решение и готовы что-то делать.