Почему все мы по-разному понимаем, что такое измена

Никто не любит, когда ему изменяют. Часто причиной разрыва в парах становится именно неверность. Исследования также показывают, что она может повысить риск возникновения депрессии, домашнего насилия, диагностирования клинической тревожности, посттравматического стрессового расстройства.

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Новое авторитетное исследование показало: немногие из нас, включая экспертов-исследователей, могут прийти к единому мнению о том, что считается изменой.

Большинство из нас будет считать изменой секс и другие формы сексуального контакта (например, прикосновение к интимным зонам). Но что насчёт просто поцелуев в щёку, держания за руку, флирта? Что, если ваш партнёр просто эмоционально поддерживал другую девушку? Или смотрел порно? Будет ли это всё ещё изменой?

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Научные работы показали, что понятие измены у разных людей часто бывает различным. Особенно если речь не идёт о сексуальном контакте. Об этом говорит Бенджамин Варах, соавтор нового обзора, клинический психолог и исследователь неверности в Университете Стоуни-Брук, США.

Также исследования демонстрируют, что люди часто по-разному понимают, что является сексуальным контактом, а что нет.

Команда учёных для проведения недавнего исследования проанализировала 305 работ, посвящённых неверности. В них в целом приняли участие более полумиллиона человек из 47 стран на шести континентах.

В среднем 17,45% людей признались в сексуальной неверности, 27,5% - в эмоциональной неверности. 35% сообщили, что совершали несексуальные действия, которые могут быть восприняты как симпатия к другому (например, танцы, держание за руки).

При этом мужчины признались в гораздо большем количестве измен, чем женщины. К примеру 25% из них сознались в сексуальной неверности (среди женского пола таких было 14%), 35% - в эмоциональной неверности (среди женщин — 29%).