Психиатр рассказала о роли тревоги в жизни человека

Психиатр и доцент кафедры клинической психологии СтГМУ Анастасия Василенко рассказала о роли тревоги в жизни человека.

Как отметила эксперт, тревога нужна, чтобы выжить, так как любое существо постоянно делает выбор.

«Например, когда мы кормим белочку в парке, она осторожно приближается к пище, взвешивая решение, стоит ли подойти. В этот момент у неё возникает конфликт между желанием поесть и страхом быть съеденной. Тревога в этом случае служит механизмом, который помогает предсказать наихудший исход, чтобы животное могло его избежать», — цитирует психиатра ИА «Победа26».

По словам Василенко, в этом биологическая и эволюционная сущность тревоги.

Эксперт подчеркнула, что у такого состояния есть и негативные аспекты.

«Чем выше уровень тревоги, тем выше восприимчивость к негативу. Это влечёт за собой изменение поведения, оно становится неадекватным. Клинический пример — паническая атака», — пояснила она.

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