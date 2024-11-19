Семь психологических хитростей, которые упрощают жизнь

Сохранить позитивный настрой, наладить контакт с важным человеком и даже похудеть — эти популярные лайфхаки на все случаи жизни от ученых и психологов помогут решить непростые задачи оригинальными, но в то же время доступными способами. Они упрощают жизнь — проверено!

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Фильмы ужасов

Если жизнь вдруг показалась вам беспросветной, попробуйте начать смотреть самые жуткие хорроры, которые только удастся найти. Дело в том, что фильмы ужасов заставляют мозг по-новому взглянуть на ситуацию на контрасте. Да, вы не зомби и не заперты в загородном доме с маньяком — это уже достижение. Подсознательно вы ощутите, что находитесь в гораздо более выигрышной ситуации по сравнению с персонажами: возможность пощекотать нервы поможет взбодриться и здраво оценить окружающую вас действительность.

Синяя кухня

Для всех, кто следит за фигурой и сидит на вечной диете (надеемся, здоровой), выбор цвета кухни должен быть очевиден: синий и больше никакой другой. В отличие от красного, возбуждающего аппетит, синий — полная ему противоположность. Не обязательно даже делать ремонт, достаточно обновить кухонную утварь. Даже тарелки нужного цвета сделают свою дело, и объемы съеденной пищи станут заметно меньше.

Убедительные детали

Если вы хотите, чтобы люди поверили в ваши слова, добавьте к факту несколько деталей. Речь не обязательно о лжи — убедить в неудобной правде может быть гораздо сложнее. Люди охотно верят в информацию, если ей сопутствуют подробности — подразумевается, что такое не придумаешь. Главное, не перестарайтесь: если человек очевидно волнуется и, не умолкая, продолжает сыпать все новой информацией, по всей видимости, он врет. Не зря существует выражение «заговорить зубы».

Правило трех «нет»

Возможно, вы слышали о правиле трех «да»: считается, что получить согласие собеседника по важному вопросу будет проще, если перед этим задавать вопросы, ответы на которые будет однозначным согласием. Правило трех «нет» работает даже лучше: суть в том, чтобы дать понять собеседнику, что он полностью контролирует ситуацию. Например, вам нужно обсудить идею с коллегой, который закрыт психологически. Спросите что-то вроде «Я застала тебя в неудобное время? Мне подойти позже?» Скорее всего, ответ будет отрицательным, раз вы уже подошли, но это расслабит собеседника. В крайнем случае вас действительно будут ждать в назначенное время.

Запоминайте, объясняя

Лучший способ запомнить информацию — это постараться донести ее кому-то другому. В таком случае вы гарантированно перестанете бездумно блуждать по материалу. Мозгу придется проделать большую работу: распознать самое важное и переосмыслить информацию, чтобы объяснить сложное простыми словами. К тому же, сам факт рассказа запомнится лучше благодаря дополнительным ассоциациям с местом, временем и даже запахом, который вы чувствуете в момент повествования. Это работает!

Не переоценивайте позитив

Представьте, что новый человек в вашем окружении всеми силами пытается вам нравиться: делает комплименты, набивается в друзья, без конца улыбается, старается угождать и завладеть вашим вниманием. Если вас в определенной степени связывают или могут связывать деловые отношения, едва ли «ходячий позитив» сможет завоевать ваше доверие: в таких случаях сложно отделаться от впечатления, что от вас что-то нужно. Лучше хорошо отзываться об интересных вам людям в разговорах с их окружением: слухи о вашем отношении обязательно дойдут до адресата.

Держите «врагов» ближе буквально

Людям психологически сложно нападать на человека, который сидит рядом. Кричать на человека на другом конце стало проще, чем на того, кто рядом. Минимальная дистанция позволит вам сохранить контроль ситуации за собой и погасить избыточную агрессию. Так что если вам предстоит малоприятная встреча, знайте, что потенциальных «врагов» нужно держать как можно ближе: так они будут менее жесткими по отношению к вашей персоне.