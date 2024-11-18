О чем женщины чаще всего врут в постели

Иногда мы обманываем не для того, чтобы извлечь какую-то выгоду, а по причине нежелания сделать кому-то больно, из страха оказаться неудобными или какими-то неправильными. Особенно, когда речь идет о признаниях во время интима.

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Спойлер: на этот раз речь пойдет о небольших, но очень значимых моментах женских уловок в постели. И хотя с первого взгляда может показаться, что эти мелочи никак не влияют на общее несомненно прекрасное дело, на самом деле последствия могут быть не из легких. Итак, давайте разберемся вместе с сексологом Ольгой Василенко, о чем женщины иногда врут под одеялом и почему от этой привычки лучше отказаться.

«Мне это нравится»

Самая что ни на есть классическая белая ложь — когда ей на самом деле это не нравится. Может быть, это делается для того, чтобы не обидеть партнера и не обесценить его усилия (старается же человек), но постоянное притворство может привести к недовольству и потере интереса к интимной близости. Сексолог советует открыто обсуждать свои предпочтения:

«Это поможет обоим партнерам лучше понять желания друг друга и, как следствие, улучшить качество сексуальной жизни».

«Я кончила»

Примерно то же самое, что и предыдущий пункт, если вдуматься, но доведенный до степени абсолюта. Но если оргазм был только в уме, а не в реальности, это может стать серьезной проблемой — для самой женщины, в первую очередь.

Такая неискренность может мешать пониманию женщиной себя и своей сексуальности, не дает нормально расслабиться и достичь пика удовольствия в реальности. В общем, лучше быть честной и научить партнера тому, что действительно работает, чем постоянно притворяться.

«Ты лучший»

Комплименты в постели, конечно, хороши, но когда они неискренни, они могут ввести в заблуждение. Если партнер думает, что он король секса, не зная о реальных предпочтениях своей половинки, это может препятствовать росту и развитию отношений — и удовольствия самой женщины.

«Лучше делать акцент на похвале усилий партнера, а не на несуществующих достижениях: смотрите, никто не научится играть сонату на фортепиано, если его будут взахлеб хвалить за плохонькую игру гамм одним пальцем, верно?» — предлагает подумать Ольга.

«Давай продолжим, все в порядке»

Иногда женщины игнорируют свой дискомфорт во время секса, что может привести к отрицательным последствиям для физического и эмоционального здоровья. Важно прислушиваться к своему телу и не бояться говорить о своих ощущениях. Ведь секс должен доставлять удовольствие обоим партнерам. Не стоит скрывать свои настоящие чувства и ощущения, ведь на кону ваше собственное удовольствие.