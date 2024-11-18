Ева Лонгория рассказала, в чем секрет ее крепкого брака

Ева Лонгория состоит в счастливом браке с мексиканским бизнесменом Хосе Бастоном. Супруги воспитывают сына Сантьяго, которому сейчас шесть лет. Недавно звезда «Отчаянных домохозяек» откровенно рассказала, в чем секрет ее крепких отношений с мужем.

«Он заставляет меня смеяться, он действительно хороший партнер, и он поддерживает меня во всем, что я делаю. А я поддерживаю его во всех начинаниях. Мы не соревнуемся за внимание», — поделилась Ева в беседе с журналистами DailyMail.

Когда ее спросили, является ли Хосе ее лучшим другом, Лонгория ответила отрицательно:

«Мои лучшие друзья — это мои лучшие друзья. А муж — мой партнер. Это другое, и он действительно преуспевает в роли супруга».

Также актриса отметила, что Бастон не любит ни ковровых дорожек, ни социальных сетей. Поэтому его почти нет в блоге Лонгории, хотя порой она публикует снимки с мужем.

Как известно, Ева покинула США и перебралась в Мексику. По словам актрисы, ее многое разочаровало в Америке. Большую часть жизни Лонгория провела в Калифорнии, однако с начала пандемии ситуация и атмосфера в штате начали меняться в худшую сторону. Это подтолкнуло актрису к решению сменить стану проживания.