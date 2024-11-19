Екатеринбуржцев зовут обниматься с собаками, чтобы побороть стресс

В Креативном кластере «Л52» состоится вторая встреча «Пушистой школы» в рамках выставки «Моё собачье дело». Она получила забавное название «Собаки-обнимаки» и будет посвящена канистерапии. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в управлении культуры Екатеринбурга.

«Встреча продлится 1,5 часа и будет состоять из двух частей – лекционно-познавательной и практической. В первой части руководитель канистерапевтической организации «Краски жизни» Марина Иванова расскажет, что лечат с помощью собак и с какими недугами они справляются, а вторая часть пройдет в форме мастер-класса, где специалисты проведут веселые игры и обнимашки с несколькими собаками-терапевтами», – рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 30 ноября, на него можно прийти со своим хвостатиком. Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация. Также на встрече будут собирать корм для бездомных собак.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что на первой встрече школы тренер по дрессуре вместе с бордер-колли Ураном показывали, как отрабатывать с собакой важные команды.