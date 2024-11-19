Названы главные способы вылечить разбитое сердце

Секс-коуч Джиджи Фонг перечислила способы, с помощью которых можно вылечить разбитое сердце. Ее колонка опубликована в издании HypeBae.

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Прежде всего она порекомендовала выделять время на то, чтобы проживать негативные чувства, и ставить для этого таймер.

«Вместо того, чтобы плакать все время, придерживайтесь четкого графика и выделите себе 30 минут в день, чтобы прожить эти чувства», — призвала Фонг.

Кроме того, она посоветовала удалить памятные записи и фото из телефона, чтобы совместные снимки не всплывали в уведомлениях, и найти новое хобби.

«Хобби необходимы для саморазвития и самоопределения, поэтому если у вас его нет, немедленно подыщите. Без собственных занятий вы рискуете тосковать в одиночестве, что может привести к принятию отчаянных решений. Вместо этого пробуйте что-то новое, позвольте себе переспать с кем-нибудь и повеселиться», — заключила специалистка.

Ранее Фонг перечислила несколько правил, соблюдая которые, можно улучшить свою интимную жизнь. Она рекомендовала как минимум раз в неделю мастурбировать, чтобы снимать стресс.