Выяснено, сколько людей врут при оформлении больничного

3% работников лукавят при оформлении больничного и берут его не из-за болезни, а для решения личных проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в страховой компании «Лучи», которая провела анонимный опрос 1207 человек с полисом ДМС из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

На первом месте среди причин оформления больничных оказались сезонные простуды и вирусные инфекции. 53% респондентов отметили, что именно такие заболевания вынуждают их брать больничный. Вторая по частоте причина — ангины и отиты (28%). Ещё 16% опрошенных болеют какими-то более серьезными заболеваниями и иногда им даже приходится ложиться в больницу. И всего лишь 3% опрошенных признались в том, что «лукавят», когда берут больничный, – то есть они решают свои проблемы за счёт работодателя, а на самом деле не болеют.

Кроме того, опрос также показал, что многие россияне испытывают эмоциональный дискомфорт при оформлении больничного. Более трети (35%) респондентов признались, что чувствуют стыд или тревогу, оформляя больничный лист.

Интересно, что 60% участников опроса считают больничный оправданным только в случае тяжелого заболевания, тогда как менее серьезные причины, такие как легкая простуда, воспринимаются как недостаточно веские.

Почти треть респондентов (27%) отмечают, что продолжают выполнять рабочие обязанности, даже находясь на больничном. Чаще всего это связано с чувством долга перед коллегами и работодателем, а также с беспокойством о невыполненных задачах. При этом лишь 15% участников уверены, что больничный должен подразумевать полный отказ от работы для восстановления здоровья.