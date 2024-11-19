Критика, насилие и другие вещи, которые никогда нельзя прощать мужчине

Кажется, что любимому человеку можно простить буквально все. Однако специалисты настаивают — многие вещи должны стать поводом не просто к разговору, но, возможно, разрыву отношений. Мы поговорили с психологом Олегом Верещагиным, который подсказал, в каких ситуациях поведение мужчины нельзя спускать на тормоза.

Физическое насилие

Этот момент касается обоих партнеров, тем не менее чаще всего с насилием в свою сторону сталкиваются именно женщины. Желание удержать партнера рядом толкает женщин в сети абьюзера на долгие годы, в лучшем случае такой союз заканчивается разрывом пары с последующей длительной терапией жертвы. В худшем — случается трагедия, если женщина вовремя не отреагировала на «красный флаг» в отношениях. Как говорит наш эксперт, типичная жертва жесткого мужчины — женщина с проблемной самооценкой, причем в обществе эта женщина может быть невероятным экстравертом с успешной карьерой. По мнению психолога, стоит хотя бы раз дать понять партнеру, что подавление не является для вас проблемой, как начнется бесконечный кошмар с абьюзом в вашу сторону.

Зависимости

Не всегда проблема в паре заметна с самого начала отношений. Человек со склонностями к злоупотреблениям может сорваться на любом этапе. Но, по словам нашего эксперта, мужчина, не способный контролировать свои желания, виден всегда. Если вы согласитесь войти в отношения с человеком, у которого очевидно есть проблемы с зависимостью того или иного рода, вы обязательно столкнетесь с ложью и манипуляциями в свой адрес. Бесконечные обещания со стороны партнера будут сжирать ваши годы. Помочь зависимому может лишь специалист, но никак не женщина.

Публичные замечания

Может показаться, что этот момент можно упустить из виду. Многие мужчины оправдывают свое поведение желанием помочь женщине стать лучше. В реальности — вы имеете дело с манипулятором и тем же абьюзером, который занимается разрушением и подавлением вашей личности. Любая публичная критика и унижение должны вас насторожить и стать поводом для обсуждения. Если же мужчина вас не слышит и продолжает продавливать, завершайте отношения на любом этапе.

Измена

Подловить своего партнера на измене очень непросто, учитывая, как хорошо может скрываться человек. В некоторых парах вторая половинка годами не подозревает, что за человек находится рядом. Бывает, что мужчина оказывается разоблачен, но находит способы уговорить свою женщину сохранить отношения, что довольно просто, если речь идет о семейной паре с детьми и налаженным бытом. Психолог предупреждает, что в ситуации с неверностью всегда необходимо разбираться в каждом конкретном случае и делать выводы обоим партнерам, но если речь идет о даже о простом, но систематическом флирте на стороне, есть смысл подумать о завершении такого некачественного союза.