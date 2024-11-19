Психолог предложил заменить «эзотерические сериалы» на российском ТВ

Для людей будет «полезнее» просмотр научно-популярных передач.

СМИ должны «вести за собой зрителя», а не наоборот. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев.

«Я бы с удовольствием запретил и эзотерические сериалы, и вместо этого показывал бы какие-нибудь научно-популярные передачи типа «В мире животных». Можно снять, например, «В мире медицины», «В мире физики». Для людей это было бы гораздо полезнее. Нужно сделать выбор: или мы идём за зрителем, или мы зрителя ведём за собой. Я бы предпочёл второй подход. Может быть, поначалу будет смотреть мало людей какую-нибудь передачу «В мире физике, астрономии или химии», но поскольку не будет альтернативы в виде этих бредовых передач про то, что какие-то экстрасенсы якобы кого-то находят или порчу снимают, постепенно люди будут вынуждены изначально от скуки смотреть про физику. В советское время так было. Люди будут умнеть. Это ответственность тех, кто владеет СМИ, кто определяет их позицию».

Ранее в РАН поддержали идею законодательного запрета на услуги тарологов. Эти специалисты пользуются уязвимостью людей, что может привести к негативным последствиям для здоровья и жизни их клиентов, сообщили РИА Новости в Российской академии наук.

Там также подчеркнули, что гадание на картах таро — это псевдонаука, которая может быть опасна для людей, особенно в сложных жизненных ситуациях.

В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, который запретит рекламу услуг тарологов. Ранее заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов после визита к гадалке не исключил возможность разработки документа, который запретит деятельность астрологов и колдунов в России.