36% жителей России нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска

Исследование, проведенное среди жителей городов-миллионников в возрасте от 18 лет, показало, что 36 % респондентов нуждаются в дополнительном отдыхе после отпуска. При этом лишь 12 % из них могут позволить себе несколько дней полного безделья дома.

По данным исследования, проведенного сервисом «Купибилет», 34 % респондентов предпочитают проводить пару дней дома после отпуска, но только для выполнения бытовых и рабочих обязанностей. В то же время 38 % опрошенных никогда не оставляют себе время для отдыха дома.

Социологи также выяснили, что 53 % опрошенных не могут полностью расслабиться во время отпуска из-за насыщенной культурно-развлекательной программы и необходимости решать бытовые и рабочие вопросы. 19 % респондентов предпочитают проводить отпуск, наслаждаясь пляжным отдыхом в теплой стране. Для 16 % отпуск – это спасение, независимо от места его проведения. 11 % могут полноценно отдохнуть, только если им удается совместить отдых с поездкой к родным и близким.

Директор по маркетингу сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих отметила, что отпуск важен для россиян, но насыщенная программа часто мешает полноценному отдыху. Она добавила, что согласно ряду исследований, чрезмерная нагрузка может привести к так называемой «послеотпускной усталости».

В разговоре с корреспондентом РИАМО Долгих подчеркнула, что после насыщенного интересными событиями отпуска важно выделить несколько дней для полного восстановления перед рабочими буднями. По мнению эксперта, это поможет сохранить позитивные впечатления и начать работу без накопленного утомления.

Стоит отметить, что вопросом и выбором своего зимнего отпуска стоит заняться заблаговременно, чтобы отдых был бюджетным и интересным. Когда лучше планировать отпуск на новогодние праздники, читайте в материале «ФедералПресс».