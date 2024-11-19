Психолог объяснила тягу к радикальным переменам во внешности

В интернете набирает популярность новый тренд: девушки пытаются специально добиться лопоухости. Вместе с экспертом разбираемся, чем может быть опасно неудержимое желание менять внешность.

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Неидеальные?

Моду на лопоухость ввела китайский блогер Чэнь Цзянан: девушка активно продвигает идею, что подобная особенность придает лицу более молодой и подтянутый вид.

Впоследствии повторять за знаменитостью стали не только в Китае, но и России. Девушки пытаются стать лопоухими любыми возможными способами: одни покупают клейкие ленты или накладные уши, а другие решаются на инъекции гиалуроновой кислоты или пластические операции.

Я сделала себе такие уши у хирурга, но когда я вижу, что кто-то родился с ними, я чувствую зависть.

Не менее распространенный тренд – уменьшение размера ноги. В частности, тем, кто страдает от комплексов из-за слишком большой стопы, предлагается носить тесную, давящую обувь.

Но для того чтобы решить проблему более эффективно, пользователей призывают решаться на пластическую операцию. В ходе такого вмешательства врач удаляет кости из указательного и среднего пальцев, что позволяет укоротить ногу почти на сантиметр.

"Я даже не могу позволить себе инъекции ботокса, а теперь мне придется исправлять и мою стопу, сколько всего со мной не так", – отметила одна из пользовательниц.

В других случаях изменить себя предлагают и в домашних условиях. Например, чтобы избавиться от горбинки на носу, в соцсетях практикуют массажи со скребком гуаша: якобы таким образом всего за две недели получится развить мышцы лица и сделать нос маленьким и аккуратным.

"Я начала упражнения, и у меня через несколько дней начала по чуть-чуть убираться горбинка. Она была у меня как у Бабы Яги, а сейчас она чуть меньше", – уверяет одна из пользователей.

Фокус на плохом

Тенденция к радикальным изменениям внешнего вида вызвана дисморфофобией. Такое состояние предполагает навязчивое недовольство реальными или мнимыми дефектами во внешности, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Дарья Яушева.

С точки зрения нейробиологии, дисморфофобия, как и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), связана с дисфункцией в работе мозговых структур, которые отвечают за обработку тревоги и самоконтроль. У таких людей есть особенности в зрительном восприятии, из-за которых они акцентируются на недостатках.

От неприятия себя страдают и те, кто склонен к жесткой самокритике, добавила специалист. По ее словам, за этим стоит глубинное убеждение: "Такой, какой я есть, я не буду любим". Кроме того, усугубляют ситуацию и тренды в социальных сетях.

Дисморфофобия входит в обсессивно-компульсивный спектр расстройств, а потому распознать ее можно по навязчивым идеям о дефектах внешности, таким же действиям (постоянные осмотры себя в зеркале или стремление скрыть недостаток любой ценой) и перфекционизму (стремлению к недостижимым стандартам и идеальной внешности).

Также синдром нередко приводит к социальной изоляции, снижению работоспособности или настроения из-за недовольства собой, подчеркнула психолог. При том важно иметь в виду, что исправить это с помощью изменений внешности не получится, ведь корень проблемы – не в теле, а в самовосприятии.

"То есть, если навязчивые мысли или рискованное поведение мешают жить, стоит обратиться за профессиональной помощью для медикаментозной поддержки или более интенсивной терапии, например когнитивно-поведенческой или схема-терапии", – отметила она.

В свою очередь, улучшить состояние самостоятельно позволит сокращение использования социальных сетей, продвигающих нереалистичные стандарты красоты. По мнению Яушевой, при дисморфофобии важно быть осознанным, работать с самооценкой и развивать к себе любящее отношение – как к лучшему другу или подруге.